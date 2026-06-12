Nothing-pomo: Muisti on nyt puhelimen kallein osa – älypuhelinten hinnat jatkavat nousuaan

Pein mukaan muistin hinta on noussut ohi suorittimen ja näytön, ja se voi nykyisin haukata jo yli puolet puhelimen kaikista laitteistokustannuksista.
Syypää tilanteeseen löytyy tekoälybuumista.
Tekoälyn vaatimat valtavat datakeskukset kilpailevat parhaillaan samasta piikiekkojen valmistuskapasiteetista kuin älypuhelimet, ja suuret toimijat ovat lukinneet tuotantokapasiteettia itselleen vuosiksi eteenpäin. Esimerkiksi kovalevyjen valmistaja Western Digital myi jo helmikuussa koko vuoden 2026 tuotantonsa.
Tämän seurauksena muistikomponenttien hinnat ovat joissakin tapauksissa jopa kolminkertaistuneet. Pei antaa esimerkin, jossa vielä vuosi sitten alle 20 dollaria maksanut muistimoduuli saattaa huippumalleissa maksaa loppuvuoteen mennessä jo yli 100 dollaria.
Muuttunut tilanne rikkoo puhelinteollisuutta viisitoista vuotta ohjanneen nyrkkisäännön, jonka mukaan komponentit halventuvat vuosi vuodelta.
Kustannusten nousu näkyy suoraan kuluttajahinnoissa, ja Pein mukaan hinnat tulevat nousemaan entisestään myös ensi vuoden puolella.
Helmikuusta lähtien uudet puhelimet ovat olleet lanseerauksessaan jopa 100 dollaria kalliimpia kuin edeltäjänsä. Nothingin oman Phone (4a) -mallin kohdalla muistikustannukset ehtivät tuplaantua rakennuspäätöksen ja julkaisun välillä, ja ne ovat tuplaantuneet uudestaan sen jälkeen.
Pein mukaan valmistajilla on nyt edessään kaksi vaihtoehtoa: joko nostaa hintoja joissakin tapauksissa yli 30 prosenttia tai karsia laitteiden teknisiä ominaisuuksia. Tämän kehityksen arvioidaan supistavan erityisesti edullisempien ja keskihintaisten puhelinten markkinoita 20 prosentilla.
Puhelimen ostamista pohtivalle kuluttajalle tilanne tarkoittaa sitä, että perinteisiltä alennusmyyntikausilta on turha odottaa aiempien vuosien kaltaisia tarjouksia. Jos laitteensa aikoo päivittää uuteen, paras hetki ostoksille oli Pein mukaan eilen ja seuraavaksi paras hetki on nyt.
Pein mukaan vuosi 2026 merkitsee puhelinmaailman speksikilpailun päättymistä ja laitteen ulkonäkö, kokemus ja suunnittelu nousevat ratkaiseviksi tekijöiksi.
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