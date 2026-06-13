Päivän diili: Applen ohuen iPhone Airin hinta laski 100 eurolla

Janne Yli-Korhonen

Päivän diili: Applen ohuen iPhone Airin hinta laski 100 eurolla
Apple julkisti syyskuun 2025 julkaisutapahtumassaan yhtiön ohuen iPhone Air -mallin, jonka hinta on nyt laskenut pykälän verran pienemmäksi.

Alkuperäisesti 48 megapikselin pääkameralla, sekä etu- että takaosastaan suojatulla Ceramic Shield 2 -suojalasilla ja titaanirungolla varustettu iPhone Air tuli saataville edullisimmillaan peräti 1259 euron suositushinnalla.

Julkaisun jälkeen hinta on tasaisesti tullut alaspäin, ja nyt 256 gigatavun mallia saakin 799 eurolla, kun viime aikoina sitä on myyty 899 eurolla. Vastaavasti 512 gigatavun mallin hinta on laskenut 999 eurosta 899 euroon.

Apple iPhone 17 Air hinnat:Katso kaikkien kauppojen hinnat
hinnat päivitetty 13.6.2026

Päivän diili



Tarjous löytyy useilta jälleenmyyjiltä.



Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.


Puhelinvertailun diilit uutiskirjeenä!

Etsimme jatkuvasti hyviä tietotekniikan ja kännyköiden diilejä ympäri nettiä ja uutisoimme niistä sivuillamme. Jos haluat saada tiedon uusista diileistä heti sähköpostiisi, tilaa diilien uutiskirjeemme.

Tilaamalla uutiskirjeemme hyväksyt sääntömme ja tietosuojakäytäntömme.

Parhaat kännykkätarjoukset

Motorola Moto G06 – hinta laskenut -34%

Motorola Moto G06
99 € Gigantti
99 € Power
99 € Telia

Alin hinta viikko sitten: 149 €

Google Pixel 10 Pro XL – hinta laskenut -30%

Google Pixel 10 Pro XL
949 € Gigantti
949 € Power
949 € Elisa

Alin hinta viikko sitten: 1359 €

Motorola Moto G17 – hinta laskenut -28%

Motorola Moto G17
179 € Power
249 € Verkkokauppa.com
249 € Veikon Kone

Alin hinta viikko sitten: 249 €

Google Pixel 10a – hinta laskenut -26%

Google Pixel 10a
429 € Verkkokauppa.com
429 € Gigantti
429 € Power

Alin hinta viikko sitten: 579 €

Kommentoi artikkelia

Pysy aiheessa ja kirjoita asiallisesti. Epäasialliset viestit voidaan poistaa tai niitä voidaan muokata toimituksen harkinnan mukaan.

Haluan ilmoituksen sähköpostitse, kun ketjuun kirjoitetaan uusi viesti.