Päivän diili: Applen ohuen iPhone Airin hinta laski 100 eurolla

Alkuperäisesti 48 megapikselin pääkameralla, sekä etu- että takaosastaan suojatulla Ceramic Shield 2 -suojalasilla ja titaanirungolla varustettu iPhone Air tuli saataville edullisimmillaan peräti 1259 euron suositushinnalla.
Julkaisun jälkeen hinta on tasaisesti tullut alaspäin, ja nyt 256 gigatavun mallia saakin 799 eurolla, kun viime aikoina sitä on myyty 899 eurolla. Vastaavasti 512 gigatavun mallin hinta on laskenut 999 eurosta 899 euroon.
Apple iPhone 17 Air hinnat:Katso kaikkien kauppojen hinnat
hinnat päivitetty 13.6.2026
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