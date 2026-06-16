Android 17 valmistui - tämä kaikki muuttuu, päivitys ladattavissa heti

Android 17 -päivitys tuo mukanaan joukon käyttöliittymäuudistuksia, uusia moniajo- ja pelitoimintoja sekä parannuksia Androidin tietoturvaan ja turvallisuuteen. Samalla julkaistiin myös uusi älykellojen Wear OS -käyttöjärjestelmän versio Pixel Watch -kelloille.
Android 17:n näkyvin lisäys on moniajoa uudistava "kuplatoiminto". Aiemmin lähinnä viestisovellusten keskusteluille tarkoitetut "kuplat" laajenevat nyt myös muihin sovelluksiin: aloitusnäytön kuvaketta pitkään painamalla sovelluksen voi muuttaa kelluvaksi kuplaksi, joka pysyy muiden sovellusten päällä ja jonka voi vetämällä sulkea. Tableteissa ja taittuvanäyttöisissä puhelimissa kuplat kiinnittyvät erilliseen Bubble Bar -palkkiin näytön alareunaan, josta niitä voi avata, suurentaa koko näytölle tai järjestellä uudelleen. Ratkaisun on tarkoitus helpottaa esimerkiksi karttojen, muistiinpanojen, opastusvideoiden tai urheilutulosten seuraamista ilman, että käyttäjän tarvitsee jatkuvasti vaihtaa sovellusten välillä.
Moniajon rinnalla Google panostaa sisällöntuotantoon ja sosiaalisen median trendeihin. Uudistettu näytön tallennin tarjoaa näytöllä kelluvan käyttöliittymän, josta tallennuksen voi käynnistää, keskeyttää ja säätää näytön tallennuksen asetuksia. Uusi Screen Reactions -toiminto mahdollistaa yhtäaikaisen näytön ja etukameravideon tallennuksen ilman erillisiä editointisovelluksia tai vihreää taustaa. Tallennuksen jälkeen käyttäjä ohjataan koko näytön esikatseluun, jossa tallennettua videota voi rajata, muokata tai jakaa. Screen Reactions -toiminnon avulla Android vastaa siis suoraan TikTokin ja Instagramin reaktiovideoiden suosioon tuomalla niiden luontiin tarkoitetun työkalun suoraan osaksi käyttöjärjestelmää.
Taittuvissa puhelimissa Android 17 esittelee uuden pelitilan, joka hyödyntää kaksiosaista näyttöä. Pelinäkymä sijoitetaan ruudun yläosaan ja kosketuspohjainen ohjain alaosaan 50/50-asettelulla, jolloin laitetta voi käyttää ikään kuin käsikonsolina, jos näytön jättää osittain taitetuksi. Lisäksi Android 17 parantaa muistinhallintaa, jolla vähennetään ruudunpäivityksen nykimistä ja pudonneita ruutuja erityisesti raskaassa pelaamisessa. Taitettavien pelitilan käyttöönotto tapahtuu kuitenkin vaiheittain, ja sen odotetaan saapuvan laajasti vasta muutaman kuukauden kuluttua.
Turvallisuus- ja tietosuojapuolella Android 17 tuo useita muutoksia, joiden tavoitteena on antaa käyttäjälle tarkempi kontrolli sovellusten oikeuksista ja paremmin suojattu laite, jos se katoaa. Sijaintilupien hallintaa on selkeytetty: sovellusten pyytämää sijainnin lupaa voi jatkossa hallita selkeämmin ja käyttöjärjestelmä tukee nyt myös sitä, että sovellukselle myönnetään vain kertaluonteisesti tarkka sijainti. Yhteystietojen osalta käyttäjä voi jakaa sovelluksille vain valitut kontaktit koko osoitekirjan sijaan.
Kadonneiden laitteiden suojaamiseen tarkoitettu Find Hub -toiminto sai sekin päivityksen. "Merkitse kadonneeksi" -tilassa voi nyt vaatia biometristä tunnistusta pelkän pääsykoodin lisäksi. Tämä tarkoittaa, että vaikka laitteen koodi päätyisi vääriin käsiin, varkaalla ei ole suoraa pääsyä puhelimen tietoihin eikä mahdollisuutta kytkeä seurantaa pois päältä ilman sormenjälkeä tai kasvojentunnistusta. Samalla Google tiukentaa PIN-koodin arvausyrityksiä vähentämällä sallittujen yritysten määrää ja pidentämällä odotusaikoja epäonnistuneiden yritysten välillä.
Käyttöliittymässä Android 17 jatkaa viime vuonna esitellyn Material 3 Expressive -ilmeen hienosäätöä ilman suuria visuaalisia mullistuksia. Widget-alueilla tausta sumennetaan samaan tapaan kuin pikavalikoissa ja ilmoitusvarjostimessa, ja järjestelmäkuvakkeisiin on tehty pieniä muotoiluparannuksia.
Teknisellä tasolla Android 17 ottaa käyttöön sovellusten muistirajoitukset, joiden tarkoituksena on estää yksittäisiä sovelluksia käyttämästä kohtuuttomasti käyttömuistia (RAM). Google perustelee ratkaisua sekä suorituskyvyn että akunkeston parantamisella. Käyttöjärjestelmä pyrkii aggressiivisemmin vapauttamaan muistia taustalla ilman, että käyttäjä kokee merkittävää viivettä sovellusten välillä siirtyessä.
Android 17:n jakelu alkaa tänään laajalle joukolle Pixel-laitteita. Päivitys on saatavilla Googlen omille puhelimille Pixel 6 -sarjasta aina uusimpiin Pixel 10 -puhelimiin saakka. Lisäksi päivitys tulee myös taittuvanäyttöisille Pixel Fold-puhelimille sekä Pixel Tablet -tabletille.
Muiden valmistajien Android-laitteille Android 17:n saapuminen tapahtuu perinteiseen tapaan viiveellä. Esimerkiksi Samsungin odotetaan aloittavan päivitykset uusimpiin malleihinsa muutaman kuukauden sisällä, ja muut valmistajat, kuten Motorola ja OnePlus, seuraavat perässä. Voit tarkistaa täältä, mille puhelimille Android 17 on luvattu saapuvaksi.
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