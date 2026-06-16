Wolt ratkaisi ryhmätilausten suurimman ärsytyksen – maksun voi nyt jakaa suoraan sovelluksessa

Janne Yli-Korhonen

Wolt ratkaisi ryhmätilausten suurimman ärsytyksen – maksun voi nyt jakaa suoraan sovelluksessa
Yhteisen Wolt-tilauksen maksaminen helpottuu huomattavasti, kun ruoankuljetuspalvelu tuo ryhmätilauksiinsa uuden Split Payment -ominaisuuden.

Tämän pitkään odotetun päivityksen ansiosta jokainen ryhmätilaukseen osallistuva käyttäjä voi tästä eteenpäin maksaa oman osuutensa tilauksesta suoraan sovelluksessa. Uudistus on tullut saataville Woltin ryhmätilauksiin koko Suomessa.

Tähän asti yhden henkilön on täytynyt maksaa koko tilaus omalla kortillaan, minkä jälkeen kulut on jouduttu selvittämään ja perimään muilta osallistujilta jälkikäteen. Uuden ominaisuuden myötä jokainen osallistuja valitsee ja maksaa omat tuotteensa itse, käyttäen juuri itselleen parhaiten sopivaa maksutapaa.



Uudistus tuo merkittävän helpotuksen erityisesti työpaikkojen yhteistilauksiin. Aikaisemmin lounasryhmässä oli vaikea hyödyntää henkilökohtaisia etuja, mutta nyt jokainen työntekijä voi maksaa oman osuutensa suoraan esimerkiksi oman lounasetunsa, kuten Wolt Benefitsin, kautta.

"Ryhmätilaukset ovat suosittuja esimerkiksi työpaikoilla ja kaveriporukoissa. Haluamme tehdä tilaamisesta mahdollisimman sujuvaa. Uusi ominaisuus poistaa yhden ryhmätilausten yleisimmistä kitkakohdista. Jokainen osallistuja voi maksaa oman osuutensa itselleen sopivalla maksutavalla, kuten maksukortilla tai lounasedulla", sanoo Suomen maajohtaja Anna Klaile.



Maksun jakautuessa myös palvelumaksun kaltaiset tilauksen yhteiset kulut jaetaan automaattisesti osallistujien kesken.

Wolt on kuitenkin rakentanut järjestelmään edun kanta-asiakkailleen, sillä jos tilauksen luoneella ryhmän vetäjällä on aktiivinen Wolt+-jäsenyys, koko ryhmä pääsee hyötymään sen tuomista eduista, kuten nollan euron toimitusmaksuista ja muista tarjouksista.



Käytännössä uusi toiminto etenee siten, että ryhmän vetäjä luo ryhmätilauksen ja jakaa kutsulinkin, jonka jälkeen osallistujat lisäävät omat tuotteensa ostoskoriin ja hoitavat oman maksunsa suoraan sovelluksessa ennen kuin tilaus vahvistetaan ja toimitetaan normaalisti.



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