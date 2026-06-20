Muistikriisin tuorein uhri: Nothing perui kokonaan tulevan kännykkänsä julkaisun

Akis Evangelidis, Nothingin toinen perustaja, kertoi sosiaalisen median julkaisussaan (linkki ohjaa X/Twitteriin), että tiimi oli työskennellyt aktiivisesti CMF Phone 2 Pron seuraajan parissa. Projekti pysäytettiin kuitenkin siinä vaiheessa, kun DRAM-muistin ja tallennustilan kustannukset nousivat niin korkeiksi, ettei seuraajamalliin saatu rakennettua selkeää parannusta ilman merkittävää hinnankorotusta. Evangelidisin mukaan yhtiö ei halunnut tuoda markkinoille laitetta, josta se ei voisi olla ylpeä - tai joka rikkoisi CMF-brändin edullisuuteen perustuvan lupauksen.
Päätös tarkoittaa, ettei CMF-tuotemerkin alla nähdä lainkaan uusia älypuhelinmalleja vuonna 2026.
Taustalla vaikuttaa laajempi muistipiirien ja koko komponenttimarkkinan murros. Muistimarkkinat (ja tallennustilan markkinat) ovat menneet täysin sekaisin tekoälyfirmojen vuoksi.
Tekoälyn laskentakapasiteetin kysyntä on niin massiivista, että tekoälyfirmat rakentavat lähes millä hinnalla hyvänsä uusia datakeskuksia ympäri maailmaa, kiihtyvällä tahdilla. Samalla ne ovat valmiita ostamaan muistiahneiden tekoälyratkaisujen tueksi muistia lähes millä hinnalla hyvänsä. Koska uutta muistin valmistuskapasiteettia ei saada pystytettyä edes vuoden, parin aikajänteellä, kostautuu tilanne kuluttajatuotteissa: kun tekoälyfirmat ovat valmiita maksamaan muisteista älyttömiä hintoja, niiden hinnat myös nousevat älyttömiksi. Ja koska samoja muisteja käytetään myös kuluttajatuotteissa, aina älypuhelimista televisioihin ja autoihin, heijastuu muistien hintojen hurja nousu kuluttajatuotteiden hintoihin.
CMF:n kohdalla vaikutus on poikkeuksellisen suora, koska alabrändi on rakennettu nimenomaan hinta-laatu-suhteen varaan. Muistihintojen nopea kallistuminen olisi kuitenkin pakottanut seuraajamallin hinnan selvästi korkeammalle, mikä olisi vienyt pohjan CMF:n brändiltä.
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