Samsung julkisti Galaxy A27 5G:n – 350 euron puhelimelle pitkä päivitystuki ja uusittu näyttö

Janne Yli-Korhonen

Samsung julkisti Galaxy A27 5G:n – 350 euron puhelimelle pitkä päivitystuki ja uusittu näyttö
Samsung on julkistanut keskihintaluokan Galaxy A27 5G -älypuhelimensa.

Samsung tarjoaa laitteilleen pitkää ohjelmistotukea, eikä Galaxy A27 tee tässä poikkeusta. Galaxy A27 5G -mallille on luvassa kuusi Android OS- ja One UI -päivityssukupolvea sekä kuuden vuoden tietoturvapäivitykset laitteen globaalista julkaisupäivästä lähtien.

Tämän pitkän elinkaaren ansiosta kuluttajat voivat luottaa siihen, että heidän laitteensa pysyy turvallisena ja käyttökelpoisena pitkälle tulevaisuuteen.

Galaxy A27 5G sisältää nyt 6,7 tuuman Super AMOLED -näytön 120 hertsin virkistystaajuudella. Laitteessa on päivitetty Infinity-O-näyttö, joka korvaa vanhemmat ratkaisut kameran näkyvän alueen minimoivalla reiällä. Yhdessä kapeamman ja tasapainoisemman kehyksen kanssa tämä ratkaisu lisää käytettävää näyttötilaa ja pitää sisällön keskiössä.

Laitteessa on ohut, 7,8 millimetrin paksuisen runko.

Suorituskyvystä arjen tehtävissä vastaa Snapdragon 6 Gen 3 Mobile Platform -suoritin, jonka myötä puhelimen luvataan reagoivan paremmin koko päivän ajan niin sovellusten välillä vaihdettaessa kuin moniajossakin. Virtaa tarjoaa tavanomainen 5000 mAh:n akku 25 watin latauksella.



Valokuvauksen puolella puhelin sisältää 12 megapikselin etukameran, joka tallentaa aiempaa laajemman valaistusalueen ja rikkaammat värit, tehden selfieistä luonnollisempia erilaisissa valaistusolosuhteissa. Takana on 50 megapikselin optisella kuvanvakaimella varustettu pääkamera ja 5 megapikselin ultralaajakulma.

Googlen kanssa toteutettu Circle to Search -toiminto tukee nyt usean kohteen tunnistusta, mikä mahdollista useiden esineiden etsimisen kuvasta samanaikaisesti aina asuista asusteisiin. Kuvien muokkaamiseen tarkoitettu Object Eraser tuottaa puolestaan aiempaa tarkempia tuloksia tehden ei-toivottujen elementtien poistamisesta luonnollisemman näköistä.

Laitteen tietoturvasta huolehtii Samsung Knox -tietoturva-alustaan perustuva järjestelmä.

Uusi Galaxy A27 5G saapuu myyntiin heinäkuun aikana valituilla jälleenmyyjillä. Laitteen värivaihtoehtoina ovat musta Black, sininen Blue, vaaleanvihreä Light Green sekä vaaleanpunainen Light Pink.

Puhelimen 128 gigatavun tallennustilalla varustetun version suositushinta on 349 euroa, kun taas suurempi 256 gigatavun versio maksaa 449 euroa.


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