Apple pyytää Trumpilta lupaa käyttää kiinalaisia muisteja iPhoneissa

Financial Timesin mukaan (maksumuuri) yhtiö lobbaa parhaillaan Yhdysvaltain hallintoa saadakseen erityisluvan ostaa DRAM-muistia kiinalaiselta muistivalmistaja CXMT:ltä. CXMT on Yhdysvaltain puolustushallinnon Pentagonin mustalla listalla väitettyjen yhteyksiensä vuoksi Kiinan kansanarmeijaan.
Applekin on pulassa tekoälyfirmojen vuoksi kohonneiden muistipiirien hintojen kanssa ja aiemmin tällä viikolla se nosti kaikkien Mac- ja iPad-tuotteidensa hintoja maailmanlaajuisesti kovalla kädellä. Apple ei ole kuitenkaan uskaltanut vielä nostaa tärkeimmän tuotteensa eli iPhonen kuluttajahintoja, mutta on jo ryhtynyt vihjailemaan julkisuudessa, että viimeistään seuraavan sukupolven iPhonet saattavat kallistua merkittävästi nykyisiin malleihin nähden.
Esimerkiksi huipputason kännyköissä, kuten uusimmissa iPhoneissa käytettyjen LPDDR5X -tyyppisten, 12 gigatavun muistipiirien sopimushinnat valmistajille ovat käytännössä kolminkertaistuneet vuoden 2025 alusta kesään 2026. Muistimarkkinoita hallitsee kolme jättilöistä: Samsung, SK Hynix ja Micron, jotka ovat nostaneet hintoja valtavasti kysynnän kasvun myötä.
Vaikutus näkyy suoraan Applen laitteiden valmistuskustannuksissa. Vuonna 2025 käyttömuisti ja tallennustila muodostivat noin yhdeksän prosenttia 256 gigatavun iPhone 17 Pron komponenttikustannuksista (BOM, bill of materials). Tulevassa 256 gigatavun tallennustilalla varustetussa iPhone 18 Prossa näiden osuus on arvioiden mukaan nousemassa jo 27 prosenttiin. Ilman uusia, edullisempia muistitoimittajia Apple joutuu joko hyväksymään omien voittoprosenttiensa heikkenemisen - tai nostamaan todella reilulla kädellä tulevien iPhonejen kuluttajahintoja.
Financial Timesin mukaan Apple aloitti lähestymällä Yhdysvaltain kauppaministeriötä jo kuukausi sitten ja on sen jälkeen laajentanut lobbaustaan myös muihin hallinnon virkamiehiin ja liittolaisiin Washingtonissa. Yhtiö tavoittelee selkeää, Trumpin hallinnon antamaa lupaa hankkia suuria eriä muistipiirejä CXMT:ltä. Taustakeskustelujen kerrotaan olevan osa laajempaa kampanjaa, jossa Apple pyrkii osoittamaan, että muistipula ja hintojen nousu uhkaavat paitsi sen omaa kilpailukykyä myös laajemmin Yhdysvaltain teknologiasektoria.
Kommentoi artikkelia