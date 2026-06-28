Viimeiset Suomen lankapuhelinliittymät lopetetaan - Elisa lakkauttaa lankapuhelinverkkonsa

Jo aiemmin Telia lakkautti oman lankapuhelinverkkonsa vuonna 2019 ja vuoden 2026 alussa saman tempun teki DNA.
Suomessa puhelinliittymät otettiin käyttöön jo 1880-luvulla, eli historiaa lankapuhelinverkolle ehti maassamme kertyä noin 140 vuoden ajan.
Lankapuhelinten kulta-ajaksi osoittautui 1990-luvun alkupuolisko, aikana juuri ennen kännyköiden saapumista laajempaan käyttöön - ja hetkenä, kun modeemeja käyttävät BBS-palvelut elivät kultakauttaan.
1990-luvun puolenvälin jälkeen lankapuhelimen suosio on laskenut tasaista tahtia. Ensin muutos näkyi siinä, että omilleen muuttaneet nuoret eivät enää hankkineet koteihinsa lankapuhelinliittymiä ja myöhemmin myös vanhemmat ikäpolvet alkoivat luopumaan niistä, kun kännykät korvasivat lankapuhelimet.
Elisan mukaan sillä oli vuodenvaihteessa enää muutamia tuhansia lankaliittymäasiakkaita ja uusia liittymiä ei ole myyty enää vuosiin.
Asiakkaat voivat halutessaan tilata Elisa KotiPuhelin -palvelun, jolla vanhan lankapuhelimen puhelinnumeron saa käyttöön kännykässäkin.
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