Motonet julkaisi oman mobiilisovelluksen – kanta-asiakaskortti ja kuitit puhelimeen

Sovelluksella digitaalinen kanta-asiakastunniste kulkee aina mukana. Kassalla tunnistautuminen hoituu näyttämällä sovelluksesta löytyvää QR-koodia. Sovelluksen kautta asiakkaat näkevät myös ajankohtaiset kanta-asiakasedut sekä voivat päivittää omia yhteystietojaan ja hallita viestintäasetuksiaan.
Kuluttajan kannalta yksi sovelluksen käytännöllisimmistä eduista on sähköinen kuittisäilö. Ostohistoria ja kuitit tallentuvat sovellukseen yhteen paikkaan, jolloin paperisten kuittien säästäminen esimerkiksi takuu- ja palautustilanteita varten jää tarpeettomaksi.
Sovellus toimii myös ostoskanavana, sillä sen kautta voi selata tuotevalikoimaa ja tehdä ostoksia suoraan verkkokaupasta. Ennen myymälään suuntaamista sovelluksesta on helppo tarkistaa tuotteiden reaaliaikainen saatavuus joko verkossa tai paikallisessa tavaratalossa.
Erityisesti autoilijoita helpottaa sovellukseen integroitu rekisterinumerohaku. Sen avulla omaan ajoneuvoon sopivat varaosat löytyvät helpommin. Lisäksi sovelluksesta voi nopeasti tarkistaa lähimmän Motonet-tavaratalon aukioloajat ja saada reittiohjeet suoraan perille.
Motonet-sovellus on ladattavissa ilmaiseksi Android-laitteille Google Play -kaupasta sekä iPhonelle App Storesta.
Sovellus on saanut parissa päivässä hyvän vastaanoton, ja Androidin Google Play -kaupassa sovellus on jo noussut kirjoitushetkellä neljänneksi suosituimmaksi sovellukseksi ilmaisten vaihtoehtojen osalta sekä kerännyt yli tuhat latauskertaa.
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