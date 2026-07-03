Google tuomittiin 4,1 miljardin euron sakkoihin - Syynä Androidin ehdot laitevalmistajille

Euroopan unionin tuomioistuin vahvisti (PDF) 2.7.2026 Unionin yleisen tuomioistuimen aiemman ratkaisun ja hylkäsi Googlen tekemän valituksen. Kyseessä on Euroopan Unionin korkein oikeusaste, eli Google ei voi enää valittaa asiasta eteenpäin.
Kyseessä on yksi EU:n historian suurimmista kilpailuoikeudellisista sakoista ja samalla yksi sen pisimpään jatkuneista teknologiayrityksiin kohdistuneista oikeustaisteluista.
Googlen sakot liittyvät siihen, että Euroopan Komissio totesi jo vuonna 2018, että Google oli käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa Android-käyttöjärjestelmän osalta. Google oli rajoittanut vahvasti sitä, saavatko Androidia käyttävät kännykkävalmistajat tarjota laitteissaan Googlen kanssa kilpailevia hakukoneita tai Googlen Chrome-selaimen kanssa kilpailevia selaimia.
Android on ylivoimaisesti suurin kännyköiden käyttöjärjestelmä Euroopassa ja useissa maissa sen markkinaosuus älypuhelimissa on yli 80 prosenttia. Komission mukaan tämä teki Googlen sopimusehdoista erityisen merkityksellisiä kilpailun kannalta, koska ne vaikuttivat suoraan siihen, mitä palveluja kuluttajat käyttävät oletusarvoisesti.
Keskeisenä kysymyksenä olivat sopimukset, joissa älypuhelinvalmistajilta edellytettiin muun muassa Google Search -hakusovelluksen ja Chrome-selaimen esiasennusta ehtona pääsylle Google Play -sovelluskauppaan. Lisäksi komission mukaan Google maksoi suurille valmistajille ja operaattoreille siitä, että nämä sitoutuivat esiasentamaan Googlen haun ainoana hakupalveluna kännyköihinsä. Yhtiön kerrotaan myös estäneen valmistajia myymästä laitteita, joissa käytettiin Androidin muokattuja versioita, uhkaamalla evätä näiltä oikeuden esiasentaa Googlen sovelluksia.
EU:n kilpailusääntöjen mukaan määräävässä markkina-asemassa oleva yritys ei saa käyttää asemaansa väärin rajoittamalla kilpailua. Komissio katsoi, että Googlen sopimusehdot sidonnaisuuksineen ja yksinoikeusjärjestelyineen vaikeuttivat kilpailevien hakukoneiden ja selainten pääsyä markkinoille ja vahvistivat entisestään Googlen jo valmiiksi vahvaa markkina-asemaa hakukoneissa - ja tietysti sen kautta myös hakukonemainonnassa.
Komission näkemyksen mukaan se, että Android ei estä käyttäjiä lataamasta vaihtoehtoisia selaimia tai vaihtamasta hakukonetta ei riitä - vaan oleellisinta on se, miten palvelut asetetaan oletusarvoiksi ja millaisia sopimuksia tehdään laitevalmistajien kanssa. EU:n kilpailuviranomaisten mukaan esiasennus ja oletusasetukset antavat merkittävän kilpailuedun, jota määräävässä asemassa oleva toimija ei voi käyttää tavalla, joka sulkee kilpailijoita markkinoilta. Tuomion odotetaan vaikuttavan siihen, miten vastaavia sidontakäytäntöjä ja esiasennuksia arvioidaan tulevissa määräävän aseman väärinkäyttöä koskevissa tapauksissa digitaalisilla markkinoilla.
Vaikka Androidiin liittyvä oikeusjuttu onkin nyt sinetöity, Googlea vastaan on viriämässä lisääkin oikeusjuttuja Euroopassa. Komissio tutkii parhaillaan Googlen toimintaa Digital Markets Act -säädöksen nojalla. Viranomaiset epäilevät muun muassa, että yhtiö suosii omia palvelujaan hakutuloksissa ja rajoittaa sovelluskehittäjien mahdollisuuksia ohjata käyttäjiä vaihtoehtoisiin maksutapoihin oman Play-kauppansa ulkopuolella. Lisäksi vireillä on tutkinta siitä, laskeeko Google joidenkin uutislähteiden näkyvyyttä hakutuloksissa.
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