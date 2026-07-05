Päivän diili: Realmen huippupuhelin puoleen hintaan

Petteri Pyyny

Päivän diili: Realmen huippupuhelin puoleen hintaan
Sen jälkeen, kun Oppon omistama OnePlus kertoi vetäytyvänsä Euroopan - ja siis Suomenkin - markkinoilta, on meidänkin kännykkämarkkinassa tapahtunut isoa myllerrystä.

Oppo itse pyrkii siihen, että OnePlussalta vapautunut tila päätyisi Oppon ja etenkin sen toisen alibrändin, Realmen haltuun Suomessakin.

Suomen valloituksen vauhdittamiseksi Realme aloitti kesäkuussa tämän kesän kovimman kännykkäkampanjan. Kampanjan aikana yhtiön lippulaivamallin Realme GT 8 Pron saa puoleen hintaan - tietyin ehdoin.

Nyt kampanja on loppumassa tänään 5.7.2026 kello 23:59 eli aikaa on artikkelin kirjoitushetkellä vielä neljä ja puoli tuntia tarttua tarjoukseen.

Puhelimen julkaisuhetken hinta oli 999 euroa, mutta kampanjan aikana mukana olevat operaattorit antavat puhelimeen 100 euron alennuksen. Kyseisen alennuksen lisäksi tarjotaan vähintään 400 euron vaihtohyvitystä mistä tahansa toimivasta älypuhelimesta.

Laatikon pohjalta löytyvä, vuosia vanhakin älypuhelin riittää vaihtohyvityksen saamiseksi. Jos vastaavasti tuo vaihtoon selkeästi arvokkaamman puhelimen, siitä voi saada hyvitystä enemmänkin.

Kampanja koskee Realme GT 8 Pron kaikkia versioita, mutta alennukset (100e + 400e + mahdollinen lisähyvitys) lasketaan puhelimen "perushinnasta", joka on 256 gigatavun tallennustilan versiossa siis 999 euroa ja 512 gigatavun versiossa 1149 euroa.

Vaihtohyvityskampanjan löydät näiden linkkien takaa:


Vaihtohyvityksen tarkat ohjeet kannattaa selvittää yritysten sivuilta etukäteen. Sekä DNA että Elisa kertovat että uuden puhelimen voi ostaa netistä, mutta vaihtotuote pitää tuoda fyysisesti yhtiön myymälään aikarajan puitteissa.

Realme GT 8 Pro vastaa teknisiltä ominaisuuksiltaan hyvin vahvasti OnePlussan talvella julkaistua lippulaivamallia, OnePlus 15:a, kuten mallien keskinäinen vertailukin paljastaa. Realmessa on kuitenkin OnePlussaa järeämpi telekamera.



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