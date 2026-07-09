Samsung Galaxy Unpacked järjestetään 22. heinäkuuta: Luvassa uusi leveämpi taittuva

Suomalaisittain mobiiliuutuuksien esittelyä päästään seuraamaan parhaaseen katseluaikaan, sillä suora lähetys käynnistyy kello 16.00 Suomen aikaa.
Tapahtumaa voi seurata livenä yhtiön verkkosivuilta tai YouTube-kanavalta.
Ennakkoon julkaistun kutsun viralliseksi iskulauseeksi on valittu "Uusi muoto avautuu", ja Samsung lupaa tulevien laitteiden tarjoavan entistä henkilökohtaisempia kokemuksia sekä asettavan uuden standardin tekoälyaikakaudelle.
Samsung on jo etukäteen vihjaillut, että taittuvien puhelinten mallisto kokee muutosta, ja luvassa onkin aiempaa matalampi ja leveämpi Fold. Kyseinen laite kantaa nimeä Galaxy Z Fold 8, ja se on jo päätynyt vuotojen kohteeksi.
Uuden leveämmän muotoilun myötä Samsungin odotetaan vastaavan suoraan Applen tulevan taittuvan iPhonen tuomaan paineeseen.
Kokonaan uuden laitemallin rinnalla Samsungin odotetaan päivittävän myös nykyiset Flip- ja Fold-puhelimensa. Huhujen ja vuotojen mukaan perinteinen suuri Fold-malli saattaakin jatkossa saada nimekseen Galaxy Z Fold 8 Ultra, jotta se erottuisi selkeämmin uudesta, leveämmästä sisarmallistaan.
Puhelinten ohella Lontoon lavalla tullaan näkemään uutta puettavaa teknologiaa, sillä Samsungin odotetaan esittelevän uuden sukupolven älykellonsa. Päivityksiä on luvassa sekä kellomalliston perusversioihin että urheilullisempaan ja kalliimpaan Galaxy Watch Ultra -malliin.
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