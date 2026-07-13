Navigaattorisovellus Waze muuttuu älykkäämmäksi – sai uusia Gemini-ominaisuuksia

Yksi suurimmista globaalisti sekä Androidille että iOS:lle heti saapuvista uudistuksista on henkilökohtaisempi navigointi. Jatkossa Waze ehdottaa ajoreittejä kaupungin reaaliaikaisen liikenteen lisäksi myös käyttäjän aiempien matkojen perusteella.
Jos kuljettaja esimerkiksi suosii mieluummin moottoriteitä useita pysähdyksiä sisältävien paikalliskatujen sijaan, sovellus oppii tarjoamaan niitä ensisijaisesti. Personoinnin saa halutessaan kokonaan pois päältä sovelluksen asetuksista.
Samalla sovellukseen tuodaan uusi "vähemmän puhelias" tila, joka minimoi ja lyhentää ääniohjeet, jotta kuljettaja voi keskittyä paremmin esimerkiksi musiikin tai podcastien kuunteluun. Tärkeimmät kriittiset muistutukset kääntymisistä, kaistanvaihdoista ja tien päällä odottavista vaaroista kuuluvat silti edelleen, mutta niitä toistetaan harvemmin.
Wazen Gemini-tekoälyominaisuudet laajentuvat kahdella uudella toiminnolla. Aiemmin julkaistua luonnollisen kielen raportointia laajennetaan nyt karttapäivityksiin, eli käyttäjä voi ilmoittaa tiesuluista tai vanhentuneista osoitteista puhumalla sovellukselle täysin vapaasti.
Waze välittää nämä puhutut tiedot paikallisille karttamuokkaajille, jotka varmentavat ehdotuksen ja päivittävät tiedot kartalle.
Toinen Gemini-uudistus helpottaa tarkan määränpään löytämistä puheen avulla. Hakukuvaketta painamalla tekoälyltä voi kysyä luonnollisella kielellä monimutkaisempia kysymyksiä, kuten pyyntöjä etsiä parhaillaan avoinna oleva kahvila.
Sovellus vastaa kysymyksiin listauksella vaihtoehtoja, ja navigoinnin voi aloittaa suoraan äänellä. Tämä hakutoiminto saapuu aluksi Wazen betayhteisöön sekä Android- että iOS-alustoilla.
Kaksipyöräisillä liikkuville Waze esittelee kokonaan uuden moottoripyörätilan. Tila ottaa reitityksessä huomioon kapeammat kadut sekä kulkuneuvolle ominaiset rajoitukset tarjoten entistä tarkemman saapumisajan.
Lisäksi se varoittaa erikseen motoristeille vaarallisista tai haastavista paikoista, kuten kuopista, hidastustöyssyistä, korotetuista suojateistä, pientareiden loppumisista ja kapeista silloista.
Moottoripyörätila tulee ensivaiheessa Androidilla ja iOS:llä muun muassa Argentiinassa, Brasiliassa, Kolumbiassa, Malesiassa, Meksikossa, Perussa ja Filippiineillä, ja se on tulossa myöhemmin myös muihin maihin.
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