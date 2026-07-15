Kännykkäsovellus hälyttää, jos joku käyttää älylaseja lähelläsi

Kyseistä termiä käytettiin kymmenisen vuotta sitten laajalti, kun älylasien ensimmäinen pioneeri tuli markkinoille - eli kun Google Glass -älylasit saapuivat myyntiin vuonna 2014.
Lasit aiheuttivat silloin valtavaa julkista paheksuntaa, pelkoa ja inhoa, koska niille kävi kuten maailmassa lähes kaikelle mielenkiintoiselle aina käy: ällöttävät ihmiset keksivät, miten niitä voi käyttää väärin.
Eli varhaisissa Google Glass -lasien käyttäjissä oli lukuisia - sanalla sanoen - riemuidiootteja, jotka päättivät kuvata ihmisiä salaa lasien avulla. Yleensä vastakkaista sukupuolta olevia ihmisiä.
Meteli oli lopulta niin iso, että Google hautasi älylasinsa hyvin nopeasti ja ne katosivat kuluttajamarkkinoilta oikeastaan ennen kuin ne ehtivät edes yleistyä.
Mutta Meta tarttui ideaan Googlen jälkeen ja ryhtyi kehittämään omia älylasejaan jo 2010-luvun lopulla. Yhtiö upotti älylasiensa kehitykseen vuosien mittaan valtavia summia, mutta ei luovuttanut missään vaiheessa.
Ja nyt näyttää siltä, että tästä vuodesta on tulossa se vuosi, kun älylasit lyövät itsensä kunnolla läpi. Samaa todistavat myös uutisraportit Suomestakin.
Samalla on syntymässä uusi sukupolvi glassholeja eli ihmisiä, jotka vähät välittävät muiden yksityisyydestä ja salakuvaavat muita ihmisiä. Lisäksi Metaa eivät tunnu kiinnostavan Googlen vuosikymmenen takaiset opit, vaan yhtiö suunnittelee laseihinsa mm. kasvojentunnistusta.
Osa lasien käyttäjistä onkin onneksi herännyt jo itse niiden pahaan maineeseen ja ovat yksinkertaisesti lopettaneet älylasien käytön kokonaan, pelätessään leimautuvansa glassholeksi.
Voikin käydä niin, että julkinen mielipide kääntyy hyvin nopeasti älylaseja vastaan, vaikka Googlekin on palaamassa vuosikymmenen tauon jälkeen älylasien markkinalle ja Appleltakin sellaisia odotetaan lähivuosina.
Sovellus, joka tunnistaa lasitNyt yksityisyyttään varjelevien kansalaisten turvaksi on alkanut syntymään useita erilaisia ratkaisuja, joilla älylasien aiheuttama yksityisyyden menettämisen pelkoa voi lieventää.
Yksi yksinkertaisimmista ratkaisuista on avoimen lähdekoodin sovellus Android-puhelimille ja iPhonelle, joka tunnistaa lähistöllä olevat älylasit niiden lähettämän Bluetooth-tunnisteen perusteella.
Nearby Glasses on yhden kehittäjän alulle pistämä projekti, josta on tullut jo pienimuotoinen ilmiö.
Sovellus toimii hyvin yksinkertaisesti ja hälyttää, kun puhelimen Bluetooth-kantaman läheisyydestä löytyy yksikin älylasien tunnistetieto.
Sovelluksen kehittäjä muistuttaa kuitenkin, että lasien käyttö itsessään on laillista ja Suomessa myös julkisella paikalla kuvaaminen on käytännössä aina laillista, eikä se sinänsä vaadi minkäänlaista lupaa (tosin kuvien ja videoiden levittäminen verkossa muuttaa tilannetta jossain määrin).
Eli älylasien käyttäjiin ei tule käydä käsiksi tai uhkailla heitä millään tavalla - jotka itsessään olisivatkin sitten rikoksia. Mutta paikalta voi halutessaan poistua, kun sovellus lähellä olevista älylaseista hälyttää.
Sovelluksen voi ladata sovelluskauppojen kautta alla olevista linkeistä:
Kehittäjät huomauttavat, että sovelluksesta leviää sovelluskaupoissa myös epäluotettavia, epämääräisten tahojen tekemiä kopioita, joten sovellus kannattaa ladata suoran linkin kautta - tai tarkistaa latauslinkit projektin GitHub-sivuilta.
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