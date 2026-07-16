EU lieventää akkulakiaan: Älykellot ja sähkölelut säästyvät pakollisilta kuluttajan vaihdettavilta akuilta

Tuoreen linjauksen myötä kuusi uutta tuoteryhmää, mukaan lukien älykellot ja muut puettavat älylaitteet, säästyvät vaatimukselta, jonka mukaan kuluttajan on voitava vaihtaa laitteen akku itse.
Euroopan unioni alkoi valvoa uutta akkuasetustaan vuonna 2023 osana vihreän kehityksen ohjelmaa, mutta varsinaisen akkujen käyttäjävaihdettavuutta koskevan vaatimuksen on määrä astua voimaan vasta vuonna 2027.
Komission hyväksymä poikkeuslista vapauttaa tiukimmasta sääntelystä puettavat laitteet, kuten älykellot, aktiivisuusrannekkeet ja älylasit, sekä sähkölelut, kannettavat kuumemittarit ja räjähdysvaarallisiin tiloihin suunnitellut teollisuuslaitteet. Vaikka langattomia nappikuulokkeita, kuten Applen AirPodeja, ei mainita säädöksessä suoraan nimeltä, niiden arvioidaan putoavan saman poikkeuksen piiriin, sillä laitteiden avaaminen kotikonstein voisi vaarantaa niiden turvallisuuden, kestävyyden tai vesitiiviyden.
Aiemmin vastaava poikkeuslupa on myönnetty jo muun muassa lääkinnällisille laitteille sekä sähköhammasharjojen kaltaisille laitteille.
Vaikka poikkeuslistalle päätyneiden laitteiden akkuja ei tarvitse pystyä vaihtamaan omin käsin, monien niistä on silti oltava ammattilaisten korjattavissa.
Älypuhelimia uudet helpotukset eivät koske, vaan ne pysyvät sääntelyn piirissä. Puhelimien kohdalla laki ei kuitenkaan vaadi takakuoren irtoamista ilman työkaluja, vaan akun vaihto saa vaatia erikoistyökaluja, kunhan valmistaja toimittaa ne kuluttajalle, eikä toimenpide vaaranna laitteen turvallisuutta.
Komissio aloitti poikkeusehdokkaiden kartoittamisen vuonna 2025 ja konsultoi prosessin aikana kuluttajajärjestöjä, teollisuuden sidosryhmiä sekä jäsenvaltioita. Päätöksessä jouduttiin punnitsemaan kiertotalouden etuja ja sitä tosiasiaa, että väärin hävitetyt pienet litiumioniakut aiheuttavat jatkuvasti enemmän tulipaloja jätteenkäsittelylaitoksissa.
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