Samsungin puhelin tyhjentää itse itsensä, jos syötät pääsykoodin liian usein väärin

Tuoreimmassa Android 17 eli OneUI 9 -käyttöjärjestelmäpäivityksessä puhelimen pääsykoodia voi yrittää enää rajallisen määrän kertoja.
Samalla myös väärin syötetyn pääsykoodin jälkeinen odotusaika venyy jokaisen väärän yrityksen jälkeen. Esimerkiksi 12. yrityksen jälkeen täytyy odottaa täydet 24 tuntia ennen kuin pääsykoodia voi yrittää syöttää seuraavan kerran.
Mutta brutaalein muutos on se, että mikäli 13. yrityksen jälkeenkin pääsykoodin syöttää väärin, puhelin lukittuu pysyvästi - ja se täytyy palauttaa tehdasasetuksille. Eli kaikki puhelimella olevat tiedot tuhotaan.
Samsung perustelee muutosta sillä, että se ehkäisee ns. brute force -tekniikalla pääsykoodien järjestelmällistä yrittämistä.
Samsung muistuttaa myös, että edes Samsung ei tiedä puhelimen pääsykoodia, eikä yhtiö (tai mikään huoltoliike) pysty ohittamaan sen kyselyä millään tavalla. Eli mikäli pääsykoodin unohtaa ihan totaalisesti, puhelimen tietoihin ei yksinkertaisesti pääse käsiksi enää millään tavalla.
Muutos tulee voimaan kaikkiin (edelleen tuettuihin) Samsungin kännyköihin, kun niille tulevina kuukausina julkaistaan Android 17 -päivitys.
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