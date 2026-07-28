Apple ryhtyy vuokraamaan iPhoneja, iPadeja ja Macceja kuluttajille

Petteri Pyyny

Apple ryhtyy vuokraamaan iPhoneja, iPadeja ja Macceja kuluttajille
Apple luopuu Yhdysvalloissa lähes kymmenen vuotta käytössä olleesta iPhone Upgrade -ohjelmastaan, jossa kuluttajat ovat voineet vaihtaa iPhonensa kohtuullista rahasummaa kohtaan aina uudempaan iPhone-malliin.

Tilanne tulee uusi Apple Upgrade -ohjelma, jossa kuluttajat eivät koskaan omista laitetta, vaan käytännössä vuokraavat itselleen Applen tuotteita. Samalla yhtiö lopettaa myös iPhone Payments -rahoitusvaihtoehdon. Siinä missä vanha päivitysohjelma kattoi vain iPhonet, uuden vuokrausmallin piiriin kuuluvat iPhonet, iPadit, Macit ja Apple Watch -kellot.

Konkreettisesti malli toimii niin, että kuluttaja sitoutuu vuokraamaan itselleen laitetta tietyn ajan, tietyllä hinnalla. Laite pysyy koko vuokrauksen ajan Applen kumppanina toimivan, ruotsalaisen rahoitusjätti Klarnan omistuksessa. Vuokrausajan jälkeen asiakas voi valita palauttaako vuokralla olleen laitteen, lunastaako sen itselleen etukäteen sovitulla lunastushinnalla vai vaihtaako vuokratun laitteen uudempaan - ja aloittaa tavallaan kokonaan uuden vuokrauskauden.



Eli käytännössä kysymys on perinteisestä yrityksille tarjotusta leasing-palvelusta, mutta tällä kertaa sitä tarjotaan tavallisille kuluttajille. Sopimukseen ei kuulu Applen huollot kattavaa AppleCare+ -palvelua, vaan se on lisämaksullinen, vapaaehtoinen palvelu.

Kuluttajille jippo on tietysti se, että aiempiin osamaksusopimuksiin verrattuna kuukausimaksut ovat selkeästi pienempiä. Kolikon kääntöpuolella on sitten se, että vuokrasopimuksen jälkeen käteen ei jää lainkaan laitetta, jonka voisi myydä eteenpäin, vaan vuokrattu tietokone tai puhelin palautuu takaisin Klarnalle - ellei sitä lunasta itselleen lisämaksusta.

Uusi vuokrausmalli on rajattu aluksi ainoastaan Yhdysvaltoihin.


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