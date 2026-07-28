WhatsAppin selainversiosta voi nyt soittaa puheluita

Meta kertoo blogissaan, että niin sanottu Web Calling -toiminto mahdollistaa sekä kahdenkeskiset että ryhmämuotoiset ääni- ja videopuhelut suoraan selaimen WhatsAppissa. Selainversioon tuodaan samalla tuttu Puhelut-välilehti, josta käyttäjä näkee puheluhistoriansa ja suosikkinsa, aivan kuten mobiili- ja työpöytäsovelluksissa. Myös puheluissa jo ennestään käytössä olleet toiminnot, kuten näytön jakaminen ja reaktiot, ovat saatavilla selaimessa. Yhtiön mukaan kaikki puhelut ovat edelleen päästä päähän salattuja, eikä niihin liity aikarajoituksia tai lisämaksuja.
Mielenkiintoinen uudistus on myös se, että puhelun voi jatkossa siirtää laitteelta toiselle, katkaisematta puhelua. Käyttäjä voi aloittaa puhelun esimerkiksi puhelimella tai tabletilla liikkeellä ollessaan ja siirtää sen myöhemmin tietokoneelle WhatsAppin selainversioon tai työpöytäsovellukseen ilman, että yhteyttä tarvitsee katkaista. Sama onnistuu myös toiseen suuntaan: tietokoneella alkanut puhelu voidaan jatkaa puhelimessa, jos käyttäjän on lähdettävä liikkeelle. Tämä vastaa monien muiden viestintäpalveluiden tarjoamaa monilaitekokemusta ja tekee WhatsApp-puheluista joustavampia arjen tilanteissa.
Ryhmäpuhelujen hallintaa parannetaan niin ikään uudella odotushuone-toiminnolla, joka muistuttaa videokokouspalveluista tuttuja lobby-ratkaisuja. Kun käyttäjä luo puhelulinkin ja ottaa käyttöön asetuksen, joka vaatii hyväksynnän liittymiseen, osallistujat ohjataan ensin odotushuoneeseen. Puhelun järjestäjä voi tämän jälkeen päättää, ketkä pääsevät mukaan ja milloin. Tämä lisää turvallisuutta ja kontrollia etenkin tilanteissa, joissa linkki on jaettu laajemmalle joukolle tai joissa puhelua käytetään työ- tai yhdistystoiminnassa.
Teknisellä puolella WhatsApp tuo puheluihin myös kaksi uutta parannusta: taustamelun vaimennuksen ja ns. QuickHD-videon. Taustamelun vaimennus pyrkii suodattamaan pois ympäristön hälyä, jotta puhujan ääni kuuluisi selkeämmin myös meluisissa tai vilkkaissa ympäristöissä. Ominaisuutta voi hallita suoraan puhelun aikaisista asetuksista, joten sen käyttö ei vaadi syvempää asetusten säätämistä. Vastaavia ratkaisuja on otettu käyttöön monissa muissa videoneuvottelupalveluissa viime vuosina, ja niiden on todettu parantavan puhelujen laatua etenkin avokonttoreissa ja julkisissa tiloissa.
QuickHD puolestaan tähtää videopuhelujen aloituskokemuksen parantamiseen. WhatsAppin mukaan teräväpiirtotaso pyritään tarjoamaan nyt jo puhelun ensimmäisten sekuntien aikana, kun aiemmin videon tarkentuminen saattoi kestää hetken yhteyden vakiintuessa. Käytännön vaikutus riippuu kuitenkin käyttäjän verkkoyhteyden laadusta, eikä vielä ole selvää, miten ominaisuus toimii heikommilla yhteyksillä tai voiko sen halutessaan kytkeä pois päältä. Meta ei ole myöskään tarkentanut, mukautuuko QuickHD dynaamisesti verkon kuormituksen mukaan.
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