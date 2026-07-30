Spotifyyn saapui toiminto, joka räätälöi soittolistan juoksun tahdin mukaan

Juoksutilassa käyttäjä valitsee ensin yhden 25 valmiiksi kuratoidusta juoksuasetuksesta, joita voi muokata varsin yksityiskohtaisesti. Harjoitustyypiksi voi valita esimerkiksi tasaisen lenkin tai intervallijuoksun. Lisäksi käyttäjä määrittelee harjoituksen keston, halutun tempon lyönteinä minuutissa (BPM) sekä musiikkityylin. Sovellus rakentaa näiden tietojen pohjalta soittolistan, jonka kappaleet sovitetaan valittuun tempoon ja jonka pituus riittää kattamaan koko juoksun lämmittelystä jäähdyttelyyn.
Teknisesti juoksutila nojaa Spotifyn aiemmin kehittämään Prompted Playlists -toimintoon, jossa tekoäly hyödyntää kuunteluhistoriaa ja käyttäjän antamia ohjeita räätälöityjen soittolistojen luomiseksi. Yhtiön mukaan juuri kuntoiluun liittyvät kehotteet ovat olleet yksi suosituimmista käyttötavoista, ja uusi ominaisuus on suora jatkokehitys näistä havainnoista. Kahden juoksijan valitessa saman esiasetuksen tuloksena voi olla hyvin erilainen ääniraita, koska kappalevalinnat perustuvat yksilölliseen musiikkimakuun.
Juoksutila ei ole kuitenkaan mitenkään fiksu, ainakaan vielä, sillä Spotify ei saa terveyssovelluksilta tai kellolta tietoa käyttäjän sen hetkisestä juoksutahdista tai sykkeestä, jolla se osaisi muokata soittolistaa reaaliajassa. Aikoinaan Spotifyssa oli tarjolla juoksutila, joka tunnisti puhelimen liikeantureista juoksurytmin ja muokkasi valittua musiikkia reaaliajassa. Tuo alkuperäinen juoksutila poistettiin käytöstä vuonna 2018.
Juoksutila julkaistaan vaiheittain, ja se on saatavilla Premium-käyttäjille iOS-laitteilla Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja Ruotsissa. Android-versiosta tai laajemmasta kansainvälisestä jakelusta ei ole vielä annettu aikataulua. Spotify ei myöskään tarkenna, missä määrin juoksutila hyödyntää käyttäjän aiempia tykkäyksiä ja ohituksia, mutta yhtiön mukaan tavoitteena on, että musiikki pysyy mahdollisimman hyvin linjassa sekä harjoitussuunnitelman että kuuntelutottumusten kanssa.
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