ZTE:n nubia-älypuhelimet laajasti myyntiin Pohjoismaissa – merkittävä jälleenmyyntisopimus julki

Uuden kumppanuuden myötä nubia-puhelimet tulevat saataville satoihin myymälöihin Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön mukaan yhteistyöllä pyritään tuomaan laatu- ja hintatietoisille kuluttajille enemmän vaihtoehtoja, joissa hyvä muotoilu, teknologia ja houkutteleva hinnoittelu kohtaavat.
"Olemme ylpeitä voidessamme ilmoittaa uudesta pohjoismaisesta älypuhelinkumppanuudestamme Elkjøpin kanssa. Tämä kumppanuus tuo nubian satoihin Elkjøp-myymälöihin eri puolilla aluetta. Se tarkoittaa, että entistä useammalla laatu- ja hintatietoisella kuluttajalla on mahdollisuus kokeilla älypuhelimia, joissa upea muotoilu, teknologia ja houkutteleva hinnoittelu kulkevat käsi kädessä", iloitsee ZTE:n maajohtaja Thor Gøtz LinkedIn-julkaisussaan.
Gigantin verkkosivuilla on jo näkyvissä ensimmäisiä myyntiin tulevia malleja sekä niiden hintatietoja.
Valikoimasta löytyvät muun muassa 189 euron hintainen ZTE Nubia A57 (4/64 GB), 209 euroa maksava nubia Air (8/256 GB) sekä 399 euron hintainen nubia Air Pro (8/256 GB).
Laajan jälleenmyyntisopimuksen myötä brändin laitteet saavat Pohjoismaissa merkittävästi aiempaa vahvemman kivijalkasaatavuuden, mikä tuo uutta kilpailua edullisempien ja keskihintaisten älypuhelinten kategoriaan.
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