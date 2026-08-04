ZTE:n nubia-älypuhelimet laajasti myyntiin Pohjoismaissa – merkittävä jälleenmyyntisopimus julki

Janne Yli-Korhonen

ZTE:n nubia-älypuhelimet laajasti myyntiin Pohjoismaissa – merkittävä jälleenmyyntisopimus julki
ZTE ja sen brändi nubia laajentavat näkyvyyttään Pohjoismaiden älypuhelinmarkkinoilla solmimalla merkittävän jakelukumppanuuden pohjoismaisen elektroniikkajätti Elkjøpin kanssa. Suomessa konserni toimii Gigantin nimellä.

Uuden kumppanuuden myötä nubia-puhelimet tulevat saataville satoihin myymälöihin Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön mukaan yhteistyöllä pyritään tuomaan laatu- ja hintatietoisille kuluttajille enemmän vaihtoehtoja, joissa hyvä muotoilu, teknologia ja houkutteleva hinnoittelu kohtaavat.

"Olemme ylpeitä voidessamme ilmoittaa uudesta pohjoismaisesta älypuhelinkumppanuudestamme Elkjøpin kanssa. Tämä kumppanuus tuo nubian satoihin Elkjøp-myymälöihin eri puolilla aluetta. Se tarkoittaa, että entistä useammalla laatu- ja hintatietoisella kuluttajalla on mahdollisuus kokeilla älypuhelimia, joissa upea muotoilu, teknologia ja houkutteleva hinnoittelu kulkevat käsi kädessä", iloitsee ZTE:n maajohtaja Thor Gøtz LinkedIn-julkaisussaan.



Gigantin verkkosivuilla on jo näkyvissä ensimmäisiä myyntiin tulevia malleja sekä niiden hintatietoja.




Valikoimasta löytyvät muun muassa 189 euron hintainen ZTE Nubia A57 (4/64 GB), 209 euroa maksava nubia Air (8/256 GB) sekä 399 euron hintainen nubia Air Pro (8/256 GB).

Laajan jälleenmyyntisopimuksen myötä brändin laitteet saavat Pohjoismaissa merkittävästi aiempaa vahvemman kivijalkasaatavuuden, mikä tuo uutta kilpailua edullisempien ja keskihintaisten älypuhelinten kategoriaan.

Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.


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