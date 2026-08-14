Apple: iPhone X ja vanhempi MacBook Pro ovat nyt vanhentuneita

Vanhentuneeksi merkitseminen tarkoittaa käytännössä sitä, että laitteille ei enää tarjota Applelta laitteistohuoltoa eikä varaosia, lukuun ottamatta joitakin poikkeuksia kannettavien Mac-tietokoneiden akkujen osalta. Muutos koskee laitteita maailmanlaajuisesti, ja listaus on nähtävissä Applen verkkosivuilla.
Applen määritelmän mukaan tuote katsotaan ensin "vanhaksi" (vintage)(obsolete) ryhmään, jolloin virallinen laitteistotuki loppuu kokonaan. Ja tähän jälkimmäiseen kategoriaan nyt siis siirrettiin sekä iPhone X että vuoden 2018 MacBook Pron 15-tuumainen versio.
Ohjelmistopuolella molempien tuotteiden laajempi päivitystuki loppui jo aiemmin: viimeinen iOS-päivitys, joka julkaistiin iPhone X:lle oli iOS 17 ja vastaavasti nyt eläkkeelle siirtyneelle MacBook Prolle viimeisenä suurena päivityksenä saapui macOS Sequoia.
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