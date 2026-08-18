Uusi Fairphone 6+ tuo lisää tehoa ja muistia – päivitystuki kantaa Android 22 -versioon asti

Uutuusmalli rakentuu yhtiön niin kutsutun Plus-filosofian pohjalle, jossa toimivaa laiterunkoa kehitetään eteenpäin käyttäjien toivomilla suorituskykypäivityksillä sen sijaan, että laite suunniteltaisiin kokonaan uudelleen vain ulkoisten muotoilumuutosten vuoksi.
Merkittävimmät tekniset parannukset edeltävään Fairphone 6 -perusmalliin nähden liittyvät suorituskykyyn ja muistimäärään. Fairphone 6+ on varustettu ensimmäisenä valmistajan laitteena 12 gigatavun DDR5-käyttömuistilla, kun aiemmassa mallissa tyydyttiin 8 gigatavuun.
Järjestelmäpiiri on puolestaan päivitetty uudempaan Snapdragon 7s Gen 4 -mobiilialustaan, jonka luvataan parantavan sekä grafiikka- että prosessorisuorituskykyä ja nopeuttavan moniajoa.
Sisäistä tallennustilaa puhelimessa on 256 gigatavua, ja sitä voi laajentaa erillisellä microSD-muistikortilla aina kahteen teratavuun saakka.
Pitkäikäisyys ja vastuullisuus ovat perinteisesti olleet Fairphonen keskeisimpiä myyntivaltteja. Laitteen mukana toimitetaan Android 16 -käyttöjärjestelmä, ja sille luvataan täysi ohjelmistotuki aina vuoteen 2033 saakka. Luvassa on vähintään kuusi merkittävää Android-versiopäivitystä, mikä takaa puhelimelle päivitykset aina tulevaan Android 22 -versioon asti. Tietoturvapäivityksiä puhelimelle jaetaan aluksi kuukausittain kahden vuoden ajan vuoteen 2028 asti ja sen jälkeen joka toinen kuukausi tuen loppuun saakka.
Lisäksi laitteelle myönnetään viiden vuoden takuu, joka koostuu kahden vuoden perustakuusta ja kolmen vuoden maksuttomasta lisätakuusta.
Korjattavuuden osalta puhelimessa on 12 käyttäjän itse vaihdettavissa olevaa komponenttia, joiden vaihtamiseen tarvitaan ainoastaan Torx T5 -ruuvimeisseli. Laitteen IP55-tason suojaus pölyä ja roiskevettä vastaan säilyy voimassa, vaikka puhelimen avaa omatoimisesti osien vaihtamista varten.
Valmistaja takaa varaosien saatavuuden vuoteen 2033 asti, ja niiden hinnoittelu on pidetty varsin kuluttajaystävällisenä: uusi 4 415 milliampeeritunnin akku maksaa 39,95 euroa, 6,31-tuumainen LTPO OLED -näyttöpaneeli 89,95 euroa ja optisesti vakautettu 50 megapikselin pääkamera 69,95 euroa. Ultralaajakulmakameran saa uusittua 39,95 eurolla, 32 megapikselin etukameran 34,95 eurolla ja USB-C-portin 19,95 eurolla.
Laitteen takakuori on kiinnitetty ainoastaan kahdella ruuvilla, minkä ansiosta puhelimen ulkoasua ja lisävarusteita voi räätälöidä vaivattomasti. Kuoreen on saatavilla kiinnitettäviä moduuleja, kuten sormilenkkejä, kaulanauhoja ja korttikoteloita.
Mustan (Horizon Black) ja vihreän (Forest Green) värivaihtoehdon rinnalle esitellään uusi koboltinsininen Cobalt Blue -väri. Uusi väri on suora kunnianosoitus Fairphonen historialle ja toimitusketjutyölle: yritys on ollut mukana perustamassa Fair Cobalt Alliance -järjestöä edistääkseen eettistä pientuotantokaivostoimintaa ja parantaakseen kaivostyöntekijöiden työoloja Kongon demokraattisessa tasavallassa.
Ohjelmistopuolella uutuus sisältää käyttäjäkunnan pitkään toivoman uuden oman Fairphone Galleria -sovelluksen (tulee saataville myös aiempiin malleihin). Lisäksi kyljen toimintopainike ja siihen kytkeytyvä Fairphone Moments -tila on uudistettu, mikä mahdollistaa siirtymisen yhdellä painalluksella häiriöttömään ja karsittuun käyttötilaan tai painikkeen ohjelmoimisen muihin pikaohjauksiin.
Fairphone 6+ tulee saataville suoraan valmistajan verkkokaupasta sekä valituilta jälleenmyyjiltä 679 euron suositushintaan. Laitteesta tulee tarjolle myös yksityisyyteen keskittyvällä /e/OS/-käyttöjärjestelmällä varustettu erikoisversio.
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