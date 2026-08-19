Posti muuttaa OmaPostin kirjautumista syyskuussa: Salasanat poistuvat mobiilisovelluksesta

Janne Yli-Korhonen

Posti muuttaa OmaPostin kirjautumista syyskuussa: Salasanat poistuvat mobiilisovelluksesta
Posti tiedottaa tekevänsä muutoksia OmaPosti-palvelunsa kirjautumiseen tietoturvan parantamiseksi. Perinteinen käyttäjätunnuksella ja salasanalla kirjautuminen poistuu käytöstä vaiheittain syyskuusta alkaen OmaPostin mobiilisovelluksesta.

OmaPostin mobiilisovelluksessa on jo pitkään voinut hyödyntää biometristä tunnistautumista tai PIN-koodia, mutta nyt vanhat salasanat siirretään lopullisesti historiaan. Jatkossa sovellukseen kirjaudutaan ainoastaan laitteen tukemalla sormenjäljellä, kasvojentunnistuksella tai käyttäjän itse määrittelemällä PIN-koodilla.

Käyttäjiltä muutos vaatii kertaalleen tehtävän toimenpiteen. Sovelluksen päivityksen jälkeen käyttäjän tulee tunnistautua kerran vahvasti esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Tämän vahvan tunnistautumisen jälkeen käyttäjä asettaa PIN-koodin ja voi halutessaan aktivoida sormenjälki- tai kasvojentunnistuksen, minkä jälkeen sovelluksen käyttö jatkuu entiseen tapaan.

Postin mukaan muutos koskee ainoastaan OmaPostin mobiilisovellusta, sillä verkkoselaimella käytettävässä OmaPostissa vahva tunnistautuminen on ollut vaatimuksena jo ennestään, eikä salasanakirjautuminen ole ollut siellä mahdollista.



Lähetyksiä voi kuitenkin seurata jatkossakin ilman kirjautumista Postin verkkosivuilla lähetystunnuksen avulla.

Päivitys saapuu OmaPostin mobiilikäyttäjille automaattisesti vaiheittain syyskuun aikana.


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