Onko todellisen langattoman latauksen vallankumous saapumassa?

Langaton lataus on ollut olemassa erilaisissa laitteissa jo vuosia. Olipa kyseessä sähköhammasharja tai Lumia-puhelin, niin laitteet on saanut ladattua ilman piuhaa. Tämä ei kuitenkaan poista sitä ongelmaa, että laitteesta sentin päässä on toinen laite, jossa on piuha. Nyt tähänkin voi olla vihdoin tulossa muutos.Vuosia langatonta latausta kehittänyt Energous on ollut jälleen CES-messuillla esilttelemässä laitteitaan. Tällä kertaa yhtiöllä on tarjota kivaa visiota parempia myyntipuheita, kertoo Engadget . Myyntipuheiden takeeksi nyt on myös aitoja laitteita, jotka ottavat virran RF-signaaleista WattUp-teknologialla.Käytännössä teknologia toimii niin, että latausasema lähettää RF-signaalia, jonka etälaitteessa oleva piiri muuntaa energiaksi. Nyt tekniikka on sen verran kehittynyttä, että sillä voidaan ladata pieniä laitteita, kuten puhelimia. Vielä kehitystä vaatii, että teknologia pääsee 15 jalan eli noin 4,5 metrin etäisyystavoitteeseen.Tässä vaiheessa laitteet pitää olla vielä parin sentin päässä signaalia lähettävästä latauslaitteesta ja laitteisiin lukeutuu mm. lääketeollisuuden diagnostiikkatyökalu, älykäs henkilökortti sekä kuulolaite. Yhtiö kuitenkin vakuuttaa, että sillä on sopimus myös maailman yhden teknologian huippuyhtiön kanssa. Huhujen mukaan kyseessä voisi olla Apple. Niinpä loppuvuodesta voisi olla tulossa iPhone-malli, jossa käytetään seuraavan tason WattUp-latausta, joka mahdollistaa latauksen metrin tai parin sisällä. Tuleviin iPhone-malleihin on huhuttu sekä nopeampaa latausta että langatonta sellaista.