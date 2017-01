Täyskäännös: Samsungin älykellot toimivat myös iPhonen kanssa

Ekosysteemien välisessä sodassa yhteensopivuus erilaisten laitteiden kanssa ei ole välttämättä ollut prioriteeteista tärkein. Tämä on näkynyt esimerkiksi Samsungin Gear-älykelloissa, jotka ovat toimineet vain Android-puhelimien kanssa.Samsung on kuitenkin päättänyt luopua Android-eksklusiivisuudesta julkaisemalla Gear S3:n, Gear S2:n ja Gear Fit2:n hallintaan tarvittavat yhteyssovellukset App Storessa. Gear Fit2:n hallintaan käytetään Gear Fitiksi nimettyä sovellusta , kun kaksi muuta sovellusta toimivat Gear S:n kautta . Sovellukset vaativat toimiakseen iOS 9:n sekä jonkin seuraavista puhelimista: iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6, iPhone 6+, iPhone 6S, iPhone 6S+, iPhone 7, iPhone 7 Plus tai iPhone SE.iPhone-käyttäjien ei siis tarvitse enää kiertää Samsungin valikoimaa kaukaa, mikäli tarkoituksena on ostaa ranteeseen uusi älykello. Suomessa Gear S3:n myynti alkoi joulukuun alussa 399 euron suositushintaan.