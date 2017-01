Näin uutta Nokia-puhelinta markkinoidaan: "Voi ottaa kuvia vaikka pimeässä, sillä niistä ei saa kuitenkaan mitään selvää"

on otettu ilmeisesti uudet keinot käyttöön puhelinkaupan vauhdittamiseksi. Tämä näkyy esimerkiksi Nokia 216 -puhelimen esittelysivulla.Sivun mukaan Nokia 216 on peruspuhelin, joka soveltuu erinomaisesti puhelimen peruskäyttötarkoitukseen: puhumiseen. Lisätiedoista selviää kuitenkin, että laite on hieman kyvykkäämpää sorttia kuin aluksi annettiin ymmärtää. Sillä voi nimittäin kuvata myös pimeässä. lukee Nokia 216:n esittelysivulla . Mitä mieltä olet, markkinoidaanko puhelinta turhankin inhorealistisella otteella?Nokia 216 julkistettiin viime vuoden syyskuussa.