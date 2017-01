Huikea parannus akkukestoon? LG esitteli uuden näytön

Älypuhelimien näyttöjen teknisessä kehityksessä tapahtuu hyvin harvoin mitään poikkeuksellisen mielenkiintoista, sillä tarkkuus ja värintoisto on saavuttanut useimpien käyttäjien näkökulmasta täysin riittävän tason. Näyttöjen kehityksen edistysaskeleet jäävätkin helposti huomaamatta.LG Display on esitellyt QHD+-tarkkuuksista LCD-paneelia, jota kaikesta päätellen aiotaan käyttää ensi keväänä ilmestyvässä LG G6 -lippulaivapuhelimessa. Teknisissä tiedoissa huomio kiinnittyy ensimmäisenä paneelin poikkeuksellisiin kuvasuhteisiin, perinteisen laajakulmaisen kuvasuhteen (16:9) sijaan LG on päätynyt käyttämään suhdetta 18:9. Kuvasuhde näkyy tietysti myös tarkkuudessa, joka on 2880x1440 pikseliä.Ehkä kaikkein mielenkiintoisinta uudessa näyttöpaneelissa on virrankulutukseen liittyvät lupaukset: näyttö kuluttaa virtaa jopa 30 prosenttia vähemmän kuin yhtiön edellinen verrokkituote. Näyttö on älypuhelimien suurin virtasyöppö, joten siinä saavutettu parempi energiatehokkuus näkyy aina myös pidempänä akkukestona.