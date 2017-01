Arvaatko? Tämä on Suomen suosituin älypuhelinmerkki

Huawei näkyy katukuvassa ja suomalaisten TV-kanavien mainostauoilla ahkerasti, mikä on tuottanut myös tuloksia. Kiinalaisyhtiö on nimittäin Suomen suurin älypuhelinmerkki markkinaosuudella mitattuna. Asiasta uutisoi Kauppalehti Huawein markkinaosuus oli Gartnerin arvion mukaan viime vuoden lopulla 29 prosenttia, kun Samsungin markkinaosuus oli 26 ja Applen 24 prosenttia. Noin 79 prosenttia Suomessa myydyistä älypuhelimista oli näiden kolmen merkin suunnittelemia. Huawei kertoi Kauppalehdelle, että vuoden 2015 alussa sen markkinaosuus Suomessa oli vain prosentin luokkaa.Viisi vuotta sitten tuntui täysin uskomattomalta ajatukselta, että joku pystyisi kaappaamaan markkinaykkösen paikan Suomessa Nokialta. Noin 10 vuotta sitten jopa yli 80 prosenttia käytössä olevista puhelimista oli Suomessa "nokialaisia". Nykyään Nokia ei enää valmista tai markkinoi puhelimia. Lumia-brändin alaisuudessa myytävien laitteiden markkinaosuuskin on Gartnerin mukaan vain 5 prosenttia. Huawei on hyötynyt olennaisesti Lumia-puhelimien myynnin laskusta.