Google vahvisti ongelman Pixel-puhelinten kaiuttimissa

Googlen Pixel-puhelimet ovat keränneet kehuja niiden julkaisusta asti ja monet pitävät näitä Android-puhelimista parhaina. Täysin ongelmitta ne eivät kuitenkaan ole, kuten eivät mitkään puhelimen, mutta hiljattain selvinnyt ongelma äänentoistossa on harvinaisen ärsyttävä.Täydellä volyymillä puhelimen äänentoisto saa tietyissä tilanteissa aikaan poksahtelua, jota esitellään oheisella videolla erittäin selvästi. Tämä ongelma ei rajoitu ainoastaan muutamiin laitteisiin tai maanantaikappaleisiin, vaan on ilmeisesti läsnä varsin suuressa osassa Pixel-laitteita, kertoo BGR Nyt Redditissä julkaistu sähköposti näyttää vahvistavan, että kyse on laitteisto-ongelmasta, jota ei päivityksellä voida korjata. Googlen mukaan kyse on ongelmasta, joka on läsnä kaikissa tietyn valmistussarjan laitteissa. Sähköpostista myös paljastuu, että rahojaan ei saa tämän perusteella takaisin, mutta uusi laite voidaan toimittaa. Se ei kuitenkaan auttanut esimerkiksi videon koostanutta kulutajaa.Ainoa korjaus ongelmasta kärsivän Pixelin omistajille vaikuttaa siis olevan äänenvoimakkuuden säädin. Onneksi ongelma ei esiinny ilmeisesti muuten kuin täydellä voimakkuudella eikä silloinkaan kaikissa tapauksissa.