Vuotokuva tarjoaa uuden näkymän mahdollisesta Galaxy S8:n etupaneelista

Według mojego dostawcy szkieł S8 nie będzie miał wersji flat O.o Ma być S8 i S8 Plus. Do tej pory się nie mylił... pic.twitter.com/sExMoISPY4 -- DforDesign (@dfordesign) January 16, 2017

Galaxy S8:n vuotokuvia on levinnyt viimeisten viikkojen aikana verkossa runsaanlaisesti, mutta tässä vaiheessa yhtäkään kuvaa ei ole pidetty kovinkaan suurella varmuudella aitona laitteena – tai sen osana. Nyt AndroidPolicen mukaan voi kuitenkin olla, että tässä kuvassa on aito Galaxy S8 -etupaneeli.Valitettavasti puolalaiskäyttäjän Twitter-kuva ei tietysti kerro muusta kuin lasisesta paneelista, sillä se ei ole liitetty itse puhelimeen. Paneeli kuitenkin paljastaa muutaman ominaisuuden, joiden mukaan kyse voisi todella olla oikean laitteen komponentista.Paneelin yläosasta löytyy kameroille ja sensoreille varattuja paikkoja niin monta, että ne riittävät myös Galaxy S8:n huhutulle iiristunnistimelle. Samankaltainen rykelmä reikiä löytyi myös Galaxy Note7:stä, jossa kyseinen ominaisuus oli niin ikään läsnä.Mikäli kuva on todella aito, ja lasi kattaa koko laitteen etupaneelin, niin Galaxy S8:n näyttö tulee olemaan valtaisa suhteessa etupaneelin kokoon. Erityisesti isommassa laitteessa suhdeprosentti nousee mahdollisesti jopa yli yhdeksänkymmenen. Mielenkiintoista on myös, että näytön kulmat ovat pyöristetyt, toisin kuin edellisvuoden Galaxy S7:ää muistuttaneessa vuotokuvassa