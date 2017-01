Uusia paljastuksia Samsungin tulevasta Bixbystä

Samsungin tulevien Galaxy S8 -huippumallien ominaisuuksista on puhuttu julkistuksen lähestyessä enevissä määrin, mutta iso osa huhuilusta on keskittynyt mm. näyttöön ja muihin hardisominaisuuksiin. SamMobile on kuitenkin saanut käsiinsä tietoja myös ohjelmistopuolen uudistuksista.Tarkemmin kyseessä on Galaxyjen uusi ääniavustaja Bixby, joka tuo mukanaan muita avustajia monipuolisemmin toiminnallisuutta. SamMobilen mukaan Bixby osaa käyttää hyväkseen kaikkia puhelimen natiivisovelluksia ja pystyy lisäksi tekemään maksuja ominasuudessa, joka nimetään todennäköisesti Bixby Payksi.Nyt uusimmissa huhuissa Bixby pystyy vieläkin monimutkaisempiin ongelmanratkaisutoimenpiteisiin. Avustaja osaa nimittäin tulkita kameran kuvaa ja hakea oikeita asioita käyttäjälle verkosta. Tämä voi olla kenties esimerkiksi käännös kielestä toiseen tai leffajulisteen perusteella haettavat tiedot näytösajoista. Vastaavanlaista toiminnallisuutta on kehitetty Googlen toimesta Goggles-sovellukseen.Huhujen mukaan Samsungin laitteissa oleva kamerasovellus tulee sisältämään oman Bixby-nappinsa, jolla kuvauksen kohteet saa prosessoitua avustajan kautta.Galaxy S8 -laitteiden julkistus epäillään tapahtuvan maaliskuun 29. päivä. Tuolloin esitellään todennäköisesti myös Bixby, joka jäänee toistaiseksi ainoastaan uusista huippumalleista löytyväksi ominaisuudeksi. Ei siis kannata pidättää hengitystä, että edes vanhat Galaxy S:t saisivat sitä.