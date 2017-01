Tämä selfie-sovellus on kuuminta hottia juuri nyt

Selfiet ovat olleet monta vuotta pinnalla, mutta tämäkin elämän osa-alue kehittyy ja muuttuu ajan kanssa. Nyt on esimerkiksi muodikasta ottaa kasvokuvia-nimisellä sovelluksella.Meitu on kiinalaisyrittäjä Cai Wenshengin vuonna 2008 julkaisema selfie-kuvien ottamiseen tarkoitettu sovellus. Ohjelma on levinnyt Kiinassa, mutta vasta viime päivinä se on alkanut kasvattaa suosiotaan myös länsimaissa. Syy Meitu-villityksen alkamiseen Euroopassa ja Yhdysvalloissa on edelleen epäselvä. Sovelluksen suurin koukku on editointimahdollisuudet, joiden avulla selfiet saa nopeasti muutettua idealisoiduiksi kasvokuviksi.Omien kasvokuvien lisäksi Meitulla on muokattu julkisuuden henkilöistä otettuja kuvia. Anime-tyylisen kaunistelun kohteeksi on joutunut esimerkiksi Donald Trump.Meitu on saatavilla iPhonelle ja Androidille . Ohjelman lataamista ja asentamista kannattaa kuitenkin harkita: sovellus haluaa itselleen oikeudet päästä käsiksi käytännössä kaikkiin tietoihin.