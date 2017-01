Minecraftin kehitys Windows-puhelimille loppuu

mobiilialustat eivät koskaan saavuttaneet erityisen merkittävää globaalia markkinaosuutta, minkä takia harva sovelluskehittäjä on nähnyt tarpeelliseksi kehittää sovelluksia sille. Ohjelmistojätti näyttää itsekin taipuneen tälle kannalle. Windows Centralin lähteiden mukaan Microsoft on nimittäin päättänyt kaikessa hiljaisuudessa lopettaa Minecraft Pocket Edition -pelin kehittämisen Windows Phone- ja Windows 10 Mobile -alustoille. Peliä pelataan alustoilla niin vähän, ettei sen päivittämistä koeta enää järkeväksi. Minecraft PE on edelleen ladattavissa Windows Storesta, mutta päivityksiä sille ei ole enää tulossa.Microsoft on ajanut älypuhelinbisnestään alas pari viime vuotta, mutta yhtiön on uskottu kuitenkin roikkuvan mukana Surface-brändin alla myytävillä puhelimilla. Minecraft Pocket Editionin kehityksen lopettaminen luo kuitenkin vaikutelman, ettei Microsoft panostaisi enää omaan mobiilialustaansa. Voi tietysti olla, että Microsoft kehittää universaalia Minecraft-sovellusta, jolloin erillisen Pocket Edition -version ylläpidolle ei löydy tarvetta.