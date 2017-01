Samsung paljasti listansa: Näille laitteille Nougat julkaistaan

Samsung on kertonut aloittaneensa muutamissa maissa Android Nougat -käyttöjärjestelmäpäivityksen jakelun Galaxy S7:lle ja Galaxy S7 edgelle. Tiedotteen yhteydessä yhtiö paljasti myös listan, jossa kerrotaan mille muille laitteille päivitys on tulossa.Galaxy S7:n lisäksi Nougat-päivitys julkaistaan Galaxy S6:lle, Galaxy S6 edgelle, S6 edge Plussalle, Galaxy Note5:lle, Galaxy Tab A:lle (S Pen), Galaxy Tab S2:lle (lukiton LTE-malli), Galaxy A3:lle ja Galaxy A8:lle. Päivitys julkaistaan näille puhelimille ja tableteille kuluvan vuoden alkupuoliskon aikana.Nougat-päivitys sisältää pieniä muutoksia käyttöliittymään, mikä näkyy esimerkiksi ilmoitusten selkeämpänä ryhmittelynä sekä mahdollisuutena vastata pikaviesteihin suoraan ilmoituksista käsin (Direct Reply). Näytön jakamista usealle sovellukselle on helpotettu parannetun hallintakäyttöliittymän avulla. Parhaimmillaan näytöllä voidaan esittää seitsemää eri sovellusta samanaikaisesti.