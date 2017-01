Apple haastoi yhteistyökumppaninsa oikeuteen – Syyttää ylihinnoittelusta

on haastanut puolijohdejättioikeuteen ylihinnoittelun sekä maksamattomien hyvitysten takia. Aiemmin tällä viikolla Yhdysvaltojen liittovaltion kauppakomissio (FTC) ilmoitti haastavansa Qualcommin oikeuteen kilpailulainsäädännönvastaisten sopimusehtojen takia.Qualcomm kehittää älypuhelimissa käytettäviä järjestelmäpiirejä sekä modeemiteknologiaa, minkä ansiosta yhtiön hallussa on suuri määrä matkapuhelinviestintään liittyviä patentteja. Joukossa on niin sanottuja essentiaalipatentteja, joita ilman alalla on lähes mahdotonta operoida. Qualcommin pitää siksi lisensoida nämä teknologiat reiluin ehdoin alalla toimiville yrityksille.Applen mukaan Qualcommin ehdot eivät ole kuitenkaan olleet erityisen reilut, vaan se on vaatinut patenteistaan jopa viisinkertaisen maksun muihin yhtiöihin nähden. Applen mukaan Qualcomm on vaatinut yhtiöitä lisensoimaan sen patentit – muuten se ei myisi puolijohdepiirejäkään niille. Tämä menettelytapa on Applen mukaan nostanut hintoja.Qualcommin menettelyt johtavat myös kaksinkertaisiin maksuihin. Lisenssit on toisaalta oltava Applella itsellään ja toisaalta Applen käyttämällä sopimusvalmistajalla. Qualcommin toimintatapoja on ollut vaikea saada muutettua, koska sillä on määräävä markkina-asema niin LTE- kuin CDMA-teknologioihin liittyen.Etelä-Koreassa Qualcommin todettiin toimineen vastoin kilpailulakia, minkä takia yhtiö määrättiin maksamaan hyvityksiä sen kumppaneille. Applelle Qualcomm ei ole suostunut maksamaan hyvitystä, koska se todisti yhtiötä vastaan.Qualcommin julkaiseman tiedotteen mukaan Applen väitteet ovat perusteettomia