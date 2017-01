"Kiinan Applen" johtaja lähtee – Bisnes laskusuunnassa

Kiinalainenkasvoi vain muutamassa vuodessa suurimpien älypuhelinmerkkien joukkoon ja yhtiö myi käytännössä kaikki puhelimensa kotimaan markkinoilla. Nyt kasvu on ollut verkkaisempaa, joten yhtiön olisi laajennuttava ulkomaille pitääkseen kasvua yllä.Xiaomi ei ole kuitenkaan onnistunut tai se on ollut haluton laajenemaan Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan. Syynä on pidetty heikkoa patenttisalkkua, joka tekee Xiaomista alttiin erilaisille patenttisyytteille. Epäilylle löytyy perusteluita, sillä esimerkiksi Ericsson haastoi pari vuotta sitten yhtiön oikeuteen Intiassa myyntiin tulleen puhelimen takia. Asia saatiin kuitenkin sovittua ja nyt Xiaomin liikevaihto Intiassa on miljardi dollaria.Xiaomin liikevaihto laski viime vuonna ensimmäistä kertaa historiassa, mikä tietysti on pakottanut yhtiötä miettimään sen nykyistä strategiaa ja sen toimeenpanon tehokuutta. Googlelta Xiaomiin reilu kolme vuotta sitten siirtynyt Hugo Barra on kansainvälisistä markkinoista vastaavana johtajana tietysti avainroolissa kansainvälistymisen toimeenpanossa. Nyt Barra on kuitenkin lähtenyt – tai hänet on irtisanottu – nykyisistä tehtävistään.Barra aikoo palata takaisin Kaliforniaan, jossa hän Googlella ollessaan työskenteli Android-kehityksen johdossa.