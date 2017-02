Samsungin edulliset premium-puhelimet tulivat myyntiin Suomessa

on tuonut Suomessa myyntiin tammikuun alussa julkistetut uudet Galaxy A3- ja A5-älypuhelimet . Uutuuspuhelimia markkinoidaan kohtuuhintaisina premium-puhelimina, joten ne kilpailevat jossain määrin Elisalla myynnissä olevan:n kanssa.Samsung Galaxy A5:n suositushinta on Suomessa 449 euroa, kun OnePlus 3T:tä myydään noin 439 euron hintaan. Hintaero ei ole siis järin suuri. Satasen edullisemmalla saa kuitenkin uuden Galaxy A3:n (suositushinta 349 euroa).Metallista ja lasista valmistetut Galaxy A5 ja Galaxy A3 näyttävät kuvissa kuin samasta puusta veistetyiltä laitteilta, mutta teknisesti ne eroavat toisistaa hieman lähes jokaisella osa-alueella. A5:ssä on suurempi ja tarkempi näyttö, enemmän käyttömuistia, nopeampi suoritin, enemmän tallennustilaa (32 Gt), isompi akku ja tarkemmat kamerat. Tarkat tekniset tiedot löytyvät Puhelinvertailun aiemmasta uutisesta , toteaa Samsung Suomen Head of IM Antti Holopainen.