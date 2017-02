Tällä kertaa palo syttyi Samsungin akkutehtaalla

more picture about Samsung SDI in tianjin is on fire... pic.twitter.com/Ui6J4mGwSj -- 萌萌的电教 (@mmddj_china) February 8, 2017

Vaikka kukaan ei ole varmaan unohtanut viime syksyn Samsung-tragediaa, niin Note7:n tarina on pitkälti kuopattu. Erityisesti, kun korealaisjätti otti vihdoin hieman vastuuta kertoen pitkän tutkinnan jälkeen, että kyseessä olivat omat vialliset akut.Nyt kuitenkin Kiinasta on paljastunut uusi tragedia, joka nostaa muistiin viime syyskuun tunnelmat. Tällä kertaa kuitenkaan kyseessä ei ole räjähtänyt tai palava puhelin, vaan tehdas. Kyllä, Samsung SDI:n eli yhtiön, joka valmistaa Samsungin akut – ne vialliset Note7:nkin akut – tehtaalla on syttynyt tulipalo.Tosin yhteyttä viallisiin akkuihin ei sinällään ole, sillä palo ei ole alkanut tiettävästi virheellisistä akuista, mutta on varsin ivallista, että näin käy yhtiön tehtaalle, kun ylikuumenemisongelmat ovat vielä suhteellisen tuoreessa muistissa. Vaikka yhtiö on kovasti yrittänyt siirtää katseita pian julkaistavaan uuteen huippumalliin, niin tällaiset tapahtumat eivät varmasti auta.Samsungin tiedottajat ovat kertoneet Bloombergille , että kyse ei ole tuotantotiloista vaan jätehuollosta. Sen tarkemmin Samsung ei ole kertonut ongelmasta.Tiedotteen mukaan kyse on ollut pienestä palosta, joka on saatu jo sammutettua. Twitter-kuvien (alla) mukaan ei kuitenkaan vaikuta, että kyse oli mistään pienestä nuotiosta, sillä suuret savupilvet leijailevat Tianjinin kaupungin siluetin yllä.