Google paljasti uuden sukupolven älykellot

Liki vuosi sitten Google esitteli Android-älykellojen tulevaisuutta paljastamalla ensimmäisiä tietoja Android Wear 2.0:sta. 9 kuukautta myöhemmin yhtiö on virallisesti esitellyt Android Wear 2.0:n sekä myös ensimmäiset uuden sukupolven älykellot.Uusien älykellojen valmistaja on LG ja kellot tulevat kahtena eri versiona: LG Watch Sport ja LG Watch Style. Näistä jälkimmäinen on edullisempi, kevyempi ja ohuempi, kun taas Sport tarjoaa enemmän ominaisuuksia ja on nimensä mukaan parempi liikkuvalle tyypille.Molemmissa älykelloissa on Snapdragon 2100 -suoritin ja 4 gigatavua sisäistä tallennustilaa. Sportissa muihin ominaisuuksiin kuuluu 1,38 tuuman ja 480x480-resoluution pyöreä POLED-näyttö, 768 megatavua RAM-muistia, LTE- ja NFC-tuet, GPS, 430 milliampeeritunnin akku sekä IP68-sertifikaatti pölyn- ja vedenkestävyydelle. Sport malli tukee lisäksi langatonta latausta ja maksaa 380 dollaria.Style on puolestaan huomattavasti edullisempi n. 250 dollarin hinnallaan, mutta sisältää vain 1,2 tuuman ja 360x360-resoluution POLED-näytön, 512 megatavua RAM-muistia, ei LTE:tä ja selkeästi pienemmän 240 mAh akun. Myös Stylestä löytyy langaton lataus ja IP-sertifikaatti on hieman heikompi, mutta silti hyvin vedeltä ja pölyltä suojaava IP67.Kuvassa Style on kolmena versiona vasemmalla ja Sport kahtena oikealla. Lue Android Wear 2.0:n tärkeimmistä uudistuksista täältä