WSJ vahvisti: Galaxy S8 tulee vasta maaliskuun lopulla

aikoo julkistaa-älypuhelimensa maaliskuun lopulla, kertoo Wall Street Journal . Tiedot sopivat yhteen Evan Blassin jo aiemmin vuotamien tietojen kanssa. Blassin mukaan puhelin esiteltäisiin 29. maaliskuuta New Yorkissa.Wall Street Journalin lähteet eivät paljasta juurikaan mitään uutta, sillä Blass on jo paljastanut laitteen tekniset yksityiskohdat. Talousmedia kuitenkin vahvistaa monet huhut: Galaxy S8:aan on tulossa uudenlainen virtuaalinen avustaja, jonka avulla yksinkertaisia tehtäviä pystyy suorittamaan pelkän puheen avulla. Bixby-nimen saanut avustaja kilpailee käytännössä Applen Siriä vastaan.Galaxy S8 tulee saataville kahdessa eri koossa, kuten Galaxy S7:kin. Lisäksi molemmista puhelimista löytyy kaareva näyttö. Kotinäppäin on Wall Street Journalin mukaan poistettu kokonaan.