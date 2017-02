Tutkimus: Samsungin maine on kärsinyt Note7:n myötä

Yhdysvalloissa toimiva The Harris Poll mittaa yhtiöiden maineen kehitystä vuosittain. Tänä vuonna niin kutsutun Reputation Quotient -pisteiden perusteella ykköspaikka meni Amazonille, mutta enemmän huomiota on herättänyt Samsungin selkeä putoaminen viime vuoteen nähden, kertoo Engadget Viime vuosina kärkikymmenikössä mm. Apple ja Googlen kanssa ollut Samsung on tippunut viime vuoden lopulla tehdyssä kyselytutkimuksessa aina sijalle 49. Apple oli mittauksessa nyt sijalla 5 ja Google sijalla 8.Toki Samsungin sijoitus ei ole vielä lähelläkään TOP-100:n häntää, mutta sijoitus juuri ennen Yhdysvaltain postia (USPS) kertoo omaa kieltään heikosta suoriutumisesta. USPS:ää pilkataan yleisesti mm. heikosta palvelusta.Kysely toteutettiin 2016 marraskuun 28. ja joulukuun 16. päivän välillä ja siinä kysyttiin yli 30 000 yhdysvaltalaisaikuiselta esimerkiksi yhtiön tuotteista ja palveluista, sosiaalisesta vastuusta ja työympäristöstä.Vaikka Samsungin räjähtävät puhelimet tiputtivat olennaisesti Samsungin pisteitä, niin n. 75 pisteen saldo on kaukana edellä esimerkiksi verkkojätti-inhokki Comcastin ja päästöongelmien kanssa kamppailleen Volkswagenin n. 63 pisteen lukemia.Selvää kuitenkin on, että tulevalla Galaxy S8:lla on iso merkitys Samsungin maineen kannalta Yhdysvalloissa ja muualla. Kenties juuri siksi yhtiö onkin viivästyttänyt hieman puhelimen julkaisua ja varmistanut, että laatu on tällä hetkellä sataprosenttisesti kohdallaan.