Tulevasta Nokia 3310:stä uutta tietoa – Ei todellakaan mikään älypuhelin

Viime viikolla paljastui, ettäaikoo herättää Nokia 3310:n eloon . Uusi retroversiointi on tarkoitus esitellä tulevana sunnuntaina. VTECH-sivuston kuulemien tietojen mukaan uusi Nokia 3310 ei perustu Android-käyttöjärjestelmään, kuten jotkut ovat spekuloineet eikä se muutoinkaan täytä nykyaikaisen älypuhelimen määritelmiä. Nostalgikkojen iloksi uutta puhelinta ei ole siis lähdetty modernisoimaan liikaa. Näytön teknologiaksi on valikoitunut LCD, vaikka nykyaikainen E Ink -näyttö olisi saattanut kunnioittaa alkuperäistä puhelinta paremmin.Fyysiset näppäimet kuuluvat tietysti pakettiin, mutta näppäimien kerrotaan poikkeavan hieman alkuperäisestä. Muotoilu on samanlainen kuin 2000-vuosikymmenen alun hittipuhelimessakin, mutta uusi versio on ohuempi ja kevyempi. Vaikuttaisi siltä, että vanhaa on pyritty kunnioittamaan, mutta sitä on myös uskallettu myös korjata.