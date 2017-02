Applelle on syytä olla taas vihainen – iPhonen liitin muuttuu taas

Aina kun Apple muuttaa laitteidensa liitintyyppiä tai poistaa vanhentuneiksi koettuja I/O-portteja, voi olla varma siitä syntyvän some-raivo. Viime vuonna näin kävi koska Apple päätti hylätä 3,5 millimetrin liittimen uusimmasta iPhonesta. Tulevana syksynä on taas aihetta raivoon.Apple aikoo nimittäin hylätä iPhoneissa ja iPadeissä käytetyn-liittimen ja korvata sen USB-C:llä. Käytännössä Apple siis alkaa noudattaa alan standardeja, mikä sinänsä on varmasti hyvä asia, mutta samalla menetetään yhteensopivuus vanhojen lisälaitteiden kanssa. Edessä on joko uusien laitteiden tai sopivan adapterin hankinta. Tulevasta muutoksesta uutisoi Wall Street Journal Wall Street Journalin lähteet myös vahvistavat tiedot, joiden mukaan Apple aikoo käyttää yhdessä tulevana syksynä esiteltävässä puhelinmallissa OLED-näyttöä. Kyseessä on oletettavasti iPhonen 10-vuotisen taipaleen kunniaksi esiteltävä juhlavuosimalli, joka saattaa maksaa peräti 1000 dollaria. Myyntiin tulee myös kaksi "tavallista" mallia, mutta niissä käytetään LCD-näyttöjä.Lähteiden mukaan Apple aikoo hankkiutua eroon myös iPhonen kotinäppäimestä.