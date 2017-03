Kumpi kannattaa ostaa, Nokia 3 vai Galaxy J5?

Vertailussa

Nokia 3

Samsung Galaxy J5 (2016) Mitat

143,4 x 71,4 x 8,48 mm

145,8 x 72,3 x 8,1 mm Paino

--

158 g Materiaali

Metallikehys

Metallikehys Käyttöjärjestelmä

Android 7.0

Android 6.0 Näyttö

5,0" (720p)

5,2" (720p) RAM

2 GB

2 GB Tallennustila

16 GB (microSD)

16 GB (microSD) Kamera

8 MP (f/2,0) ja 8MP (f/2,0) (edessä)

13 MP ja 5 MP (edessä) Suoritin

1,3 GHz (MediaTek MTK 6737)

1,2 GHz Akku

2650 mAh

3100 mAh LTE-tuki

Kyllä

Kyllä Hinta

139 €

139 €

paluuseen älypuhelinbrändinä liittyy Suomessa ja ympäri maailmaa paljon odotuksia. Tulevan kevään ja kesän aikana nähdään onko Nokian MWC-ssä esittelemille uusille Android-puhelimille muodostunut patoutunutta kysyntää Suomessa, vai onko täällä päästy jo kulttimaisen yhtiöpalvonnan yli.Suomalaisten teleoperaattoreiden myydyimpien puhelimien listoja katsomalla tulee selväksi ainakin yksi asia: Suomessa ostetaan paljon edullisia perusälypuhelimia. Tähän markkinaan on osunut erinomaisesti erityisesti Samsungin Galaxy J5, joka keikkuu kuukaudesta toiseen listojen kärkipäässä. Nokia-brändin alla älypuhelimia myyvältä HMD Globalilta on kuitenkin tulossa Galaxy J5:lle varteenotettava kilpailija, joten sen kultakausi saattaa olla päättymässä.Galaxy J5 selvä haastaja on 139 euron suositushinnalla kauppoihin tuleva Nokia 3. Hintaeroa puhelimien välillä ei ole juuri nimeksikään, joten laitteiden välisen paremmuuden ratkaisee lopulta ohjelmistossa ja raudassa tehdyt ratkaisut. Alemman hintaluokan puhelimissa ei yleensä ole isoja teknisiä poikkeavuuksia, mutta joitain pieniä eroja Galaxy J5:n ja Nokia 3:n välille pystytään tekemään.Ensinnäkin Nokia 3:ssa on hieman pienempi näyttö, minkä johdosta myös fyysiset mitatkin ovat sillä kompaktimmat paksuutta lukuun ottamatta. Näytön tarkkuus on kuitenkin sama eli 1280x720 pikseliä. Kameroiden väliltä löytyy ehkä kaikkein suurin ero: Galaxy J5:n pääkamerassa on 13 megapikselin kenno, kun taas Nokia 3:ssa on "vain" kahdeksan megapikselin kenno. Parempaa kuvanlaatua korkeammat megapikselilukemat eivät kuitenkaan takaa. Selfie-kuvaamiseen soveltuva etukamera vaikuttaisi olevan Nokia 3:ssa sama kuin takakamera (8MP), kun taas Galaxy J5:ssä on tyydytty viiden megapikselin kennoon.Akku on Galaxy J5:ssä noin 17 prosenttia suurempi, mikä suoraviivaisesti ajateltuna pitäisi tarkoittaa myös parempaa akkukestoa. Virrankulutukseen vaikuttaa kuitenkin käyttöprofiilin lisäksi myös ohjelmisto: Nokia 3:ssa käytetään hyvin pelkistettyä "puhdasta" Androidia, kun taas Galaxy J5:ssä käyttöjärjestelmä on Samsungin voimakkaasti muokkaama ja voi myös kuluttaa enemmän energiaa.Nokia 3:ssa on tuoreempi Android-versio. HMD Globalin päivityspolitiikka on kuitenkin vielä "villikortti": aikooko se päivittää halvatkin puhelinmallinsa uuteen Androidiin vai hylätäänkö heidät samaan tapaan kuin Samsung ja useimmat Android-merkit.Kotimaisuusaspektiakaan ei kannata unohtaa. HMD Globalin ja Nokian päämajat sijaitsevat Suomessa, joten puhelimien myynnistä tulevat tulot verotetaan Suomessa. Laitteita ei kuitenkaan Suomessa valmisteta. Nokia 3 tulee myyntiin huhti-kesäkuussa.