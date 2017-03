Nokian puhelimet tekevät paluun – Yhtä asiaa fanit kuitenkin kaipaavat

Minä en kyllä ymmärrä millälailla tuon twiitin voisi niin kääntää että ehkä high-end laitteissa kuitenkin...

"We're no longer using Carl Zeiss technology."

Me emme enää käytä Carl Zeiss'in tekniikkaa



Toki kaikkihan voi tulevaisuudessa muuttua, mutta kyllähän tuo viesti nyt kuitenkin melko yksioikoisen selkeästi on sanottu.

Sikälihän tuo on harmi, että kyllähän se hyvä kamera oli mielestäni juuri se mikä niissä Nokian puhelimissa kiehtoi... no täytyy toivoa että microsoft jatkaisi puhelimissaan edellään sillä samalla linjalla.



Ostin tuossa jokin aika sitten huvikseni kakkospuhelimeksi (kun halvalla sai) uuden Honor 7:n jossa 20mpx kamera, ja kyllä tuo vanhan Lumia 1520:n kamera pesee tuon honorin vielä ihan mennen tullen kuvan tarkkuudessa, eli kyllä tuo vanha lumia vielä ykköspuhelimeksi käyttöön jäi.