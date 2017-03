Huawein uusi Leica-kaksoiskamera ei onnistunut päihittämään Google Pixeliä

Google esitteli viime syksynä ensimmäisen oman puhelimensa, joka kantaa nimeä Google Pixel. Yhtiön yksi merkittävimmistä saavutuksista oli kameratestaaja Dx0Markin ennätyslukemat.89 pisteen lukemat ohittivat yhden pisteen turvin edellisen kärkipaikan haltijan Galaxy S7 Edgen. Tämän jälkeen on kuitenkin tapahtunut paljon ja uusimmista puhelimista löytyy teknologiaa, jollaista ei välttämättä ollut saatavilla viime syksynä.Yksi uusista haastajista on hiljattain MWC-messuilla esitelty Huawei P10, joka sisältää edeltäjänsä tapaan tuplakameran. Leica-brändillä varustetut 20 megapikselin väri- ja 12 megapikselin mustavalkosensori kävivät nyt Dx0Markin testattavana ja tarjolla on sekä hyviä että huonoja uutisia.Varmasti Huaweilla toivottiin, että kamera onnistuisi pokkaamaan ykköspaikan Googlelta, sillä P10:n kameraan eteen on tehty paljon työtä. Valitettavasti kiri jäi pari pistettä liian lyhyeksi. 87 pisteellä se pääsi kuitenkin jaetulle kolmannelle sijalle mm. Sony Xperia ZX:n ja Galaxy S6 Edge Plussan kanssa.Kyseessä on siis huipputason kamera, joka päihittää Dx0:n arvioiden mukaan esimerkiksi valtaisan suositun ja arvostetun iPhone 7:n kameran.Dx0Mark arvostelee mm. kuvan värikylläisyyttä, kuvanlaatua, kohinaa ja muita ominaisuuksia niin still- kuin videomoodissa. Luonnollisesti kuvauslaitteiden hyödyt tulevat esiin erilaisissa tilanteissa, joten testiä ei voi pitää yhtenä ainoana ja oikeana testinä. Se on kuitenkin hyvä indikaattori kameran tuottamasta kuvanlaadusta.