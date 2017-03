Tästä syystä WhatsApp on ilmainen – Alkaa tehdä nyt rahaa

alkuaikoina pikaviestipalvelua pystyi käyttämään ensimmäisen vuoden ajan ilmaiseksi, minkä jälkeen käyttäjiltä alettiin periä noin euron vuosimaksua. Mallin avulla saatiin houkuteltua palvelun pariin paljon käyttäjiä ja edellytykset kasvulle vain paranivat vuosi sitten kun WhatsApp poisti vuosimaksun kokonaan WhatsAppin käyttö on ollut täysin ilmaista reilun vuoden ajan, mutta ilmaisen ja mainoksettoman palvelun ylläpito sekä kehittäminen on haastavaa jos yhtiöllä ei ole lainkaan rahavirtaa. Pääomasijoituksiinkaan ei voi enää turvautua, sillä Facebook osti palvelun muutama vuosi sitten 19 miljardilla dollarilla .WhatsApp on sitoutunut tarjoamaan käyttäjilleen mainoksettoman käyttökokemuksen, vaikka viime syksynä se alkoikin jakaa käyttäjädataa emoyhtiö Facebookin kanssa. Pikaviestipalvelu aikoo lyödä rahoiksi yrityksille tarjottavien yhteydenpitopalveluiden avulla. Tämän takia WhatsApp on tavalliselle käyttäjälle ilmainen: palvelun pariin halutaan mahdollisimman paljon ihmisiä, jotta yrityksille pystytään myymään mahdollisimman houkuttelevaa yhteydenpitopalvelua. WhatsAppilla on yli miljardi käyttäjää, joten sen kautta yritykset pystyvät olemaan melko hyvin yhteydessä asiakkaisiinsa.Yritykset voisivat käytännössä siirtää nykyisen SMS-pohjaisen asiakasviestinnän WhatsAppiin, mutta sen lisäksi yritykset voisivat korvata sähköpostitse käytävän yhteydenpidon WhatsAppilla. Esimerkiksi uutis- tai mainoskirjeet sekä normaali asiakaspalveluviestintä on toteutettavissa WhatsAppin kautta. Facebook on jo useamman vuoden ajan yrittänyt saada yrityksiä siirtämään aspa-toiminnan Facebook Messengeriin.Maksullista WhatsApp for Business -palvelua testataan Reutersin mukaan parhaillaan muutamien kasvuyritysten kanssa.