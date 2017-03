Punaista iPhonea myydään Kiinassa eri tavalla – Arvaatko syyn?

viime viikolla julkaisema punainen iPhone tulee saataville yhteensä 40 maassa ja julkaisumaiden joukkoon kuuluu myös maailman suurin älypuhelinmarkkina, Kiina. Apple kuitenkin myy puhelinta Kiinassa erilaisilla ehdoilla kuin muualla Punainen iPhone 7 ei ole pelkästään punaisen värinen iPhone, vaan kyseessä on hyväntekeväisyysmalli, jonka tuotoista osa lahjoitetaan REDin AIDS/HIV-vastaiseen työhön. Applen Kiinan verkkosivuilla ei kuitenkaan puhuta mitään hyväntekeväisyydestä tai REDistä, vaan punainen iPhone on vain punainen iPhone. Poikkeus on herättänyt kysymyksiä, että miksi Apple on päättänyt menetellä näin.Varmaa tietoa Applen aivoituksista ei ole, sillä yhtiö ei suostunut kommentoimaan asiaa BBC:lle . Yhtenä vaihtoehtona on kuitenkin pidetty sitä, että AIDS ja homoseksuaalisuus ovat edelleen Kiinassa vaiettuja puheenaiheita, että Applekaan ei ole valmis murtamaan tabuja. Länsimaissa Applen viestinnässä on kuitenkin otettu kantaa sosiaaliseen epäoikeudenmukaisuuteen.Apple on lisäksi kohdannut aiempaa enemmän haasteita Kiinan hallinnon taholta, minkä takia yhtiö halunnee toimia varovaisesti mahdollisesti kiistoja aiheuttavissa asiakysymyksissä.