Microsoftilta myyntiin oma versio Galaxy S8:stä

Samsung julkisti eilen uudet Galaxy S8 -älypuhelimet, jotka saapuivat heti ennakkomyyntiin. Ensi kuun 28. Suomessa kauppoihin saapuvan Samsungin laitteen lisäksi puhelimesta tulee myös Microsoft-versio.Erikoisesti Microsoft on kertonut The Vergelle , että Samsungin huippumallista tehdään myös Microsoft Edition. Kyseinen puhelin on Galaxy S8 yhtiön omilla sovelluksilla höystettynä.Nyt, kun Windows-puhelimet ovat poistuneet markkinoilta, niin Microsoft haluaa tietysti varmistaa entistä enemmän, että sen mobiilisovelluksia käytetään Androidilla.Galaxy S8 Microsoft Edition tulee myyntiin Microsoftin liikkeissä ja sisältää täysin samat laitteisto-ominaisuudet kuin tavallinen S8. Ensimmäisten asetusten yhteydessä laitteeseen ladataan Microsoftin sovelluksia, kuten Office, OneDrive, Cortana ja Outlook, joilla tarjotaan yhtiön oma kokemus Android-alustalla.Myös Microsoft Editionin ennakkotilaukset ovat alkaneet Yhdysvalloissa. Microsoft Editionin Suomeen saapumisesta ei ole toistaiseksi tietoa.