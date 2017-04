Näytekuvat: Tällaista jälkeä Huawein P10:n kamera tuottaa

Tuplakamerajärjestelmät ovat hiljalleen yleistyneet uusissa puhelimissa ja sellainen löytyy myös maaliskuun lopussa Suomessa myyntiin tulleesta:stä sekä sen isommasta sisareista. Leica-brändätty kamera koostuu mustavalkoisesta eli monokromaattisesti 20 megapikselin kennosta ja sekä värejä tallentavasta 12 megapikselin RGB-kennosta.Eri puhelinmerkit ovat päätyneet hyödyntämään kahden kennon suomia mahdollisuuksia eri tavoilla. Applen taktiikkana on hyödyntää tekniikkaa optisen zoomin toteutuksessa: kennojen edessä oleva optiikka poikkeaa polttovälin osalta toisistaan, jolloin toinen kennoista näkee kohteen suurempana kuin toinen. Kaksi kennoa on mahdollistanut myös bokeh-efektin lisäämisen kuviin.Huawein P10 -puhelimissa optiikka on kuitenkin molemmille kennoille sama, mutta kennot ovat erilaisia. Toinen oli siis mustavalkoinen (20 MP) ja toinen tavallinen RGB-kenno (12 MP). Järjestelyn ansiosta kuvaajat voivat ottaa halutessaan aitoja mustavalkokuvia sen sijaan että he muuttaisivat värikuvia digitaalisesti mustavalkoisiksi. Mustavalkokuvat ovat laadukkaita ja teräviä, mutta iso ilman vastausta jäävä kysymys onkin se, että onko mustavalkokuvaus niin iso trendi, että sen takia puhelimeen kannattaa asentaa dedikoitua rautaa. Useimmille erilaisten filttereiden tuottama jälki kuitenkin on täysin riittävä. Monokromaattinen kenno kuitenkin on valolle herkempi kuin värikenno, joten digitaalisella käsittelyllä ei saada aikaan täysin samanlaista tulosta kuin tarkoitusta varten luodulla kennolla.Juuri muuta selkeää ekstraa Huawein kahden kennon kamerajärjestelmä ei tarjoa. Toki kamerasta löytyy jo P9:ssä tutuksi tullut Aperture Effect eli kuvien aukkolukua ja tarkennuspistettä voi jälkikäteen muuttaa, kunhan on ensin muistanut aktivoida ominaisuuden mahdollistavan kuvaustilan. Tarkennusalueen ulkopuolelle jäävää kuva-alaa voi myös koristella erilaisilla efekteillä. Kuten alla olevasta esimerkkikuvista näkyy, ei ominaisuuden tekninen toteutus ole ihan täydellinen. Parhaiten kameran syvyyshahmotus toimii kun tausta on selkeä ja tarpeeksi etäällä varsinaisesta kuvauskohteesta. Taustaefektien avulla kuvan tunnelmaa pystyy myös muuttamaan.Kameran käyttöliittymä on monipuolisuudestaan huolimatta selkeä. Erilaisiin kuvaustiloihin (normaali, monokromaattinen, HDR, panoraama, yökuvaus...) pääsee käsiksi pyyhkäisemällä vasemmalle ja oikealta löytyy taas kuvaamiseen liittyviä asetuksia.Huawei P10:n kameran aukkoluku on uudeksi lippulaivapuhelimeksi melko vaatimaton, f/2,2. Esimerkiksi iPhone 7:ssä on jo siirrytty suurempaan f/1,8-kokoiseen aukkoon ja Galaxy S8:ssa käytetään f/1,7:n kokoista aukkoa. Pienemmän aukon takia Huawei joutuu turvautumaan suurempiin ISO-lukemiin tuottaakseen yhtä kirkkaita kuvia kuin kilpailijansa. Kääntöpuolena on kohinan lisääntyminen. Huawei P10 Plus -mallissa aukkoluku on suurempi (f/1,8) ja soveltuu siksi paremmin hämärässä kuvaamiseen.Kahdessa viimeisimmässä kuvassa on verrattu Huawei P10:n ja P10 Plussalla otettuja kuvia hämärässä (automaattiasetuksilla, Plus-mallilla otettu kuva alempi). Kuten kuvista hyvin näkee, on P10 Plussalla otettu kuva tasapainoisempi ja siinä selvästi vähemmän kohinaa.